"Еле уговорил": Галкин показал 72-летнюю Пугачеву в чулках и латексе

Примадонна не очень любит фотографироваться, она довольно редко позирует для журналистов и неохотно обновляет свой "Инстаграм". А вот ее муж, напротив, активный пользователь соцсетей. Максим постоянно выкладывает свои фото и видео и кадры с детьми. А вот Аллу Борисовну на фото можно увидеть нечасто, поэтому новый необычный кадр с Пугачевой так взбудоражил народ.
Галкин сфотографировал свою 72-летнюю супругу в интересном образе – коротком латексном платье, чулках и высоких сапогах. "Не любит Аллочка фотографироваться, а зря! Еле уговорил!", – подписал снимок юморист. Примадонна произвела фурор.
"Уговаривай и дальше", "У тебя особый подход к процессу уговаривания, поделись секретом", "Даже не верится, что женщина так может преобразиться рядом с Настоящим мужчиной! Любовь делает чудеса!", "Женщина без возраста! Алла Борисовна великолепна во все времена", "Алла Борисовна с каждым годом все моложе и моложе, такое ощущение, что зелье молодости и красоты вы и всерьез замешиваете", – написали в комментариях.
Ранее поклонников поразил образ Аллы Пугачевой с прозрачной юбкой. Фото появилось в блоге Владимира Винокура. Подписчики пришли в восторг от смелости 72-летней Примадонны.