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Шоу-бизнес
Пугачева в прозрачной юбке без штанов произвела фурор: Очень смело

Пугачева в прозрачной юбке без штанов произвела фурор: Очень смело

Владимир Винокур показал снимок с Аллой Пугачевой, на котором она запечатлена в весьма дерзком наряде.
прочитано 481 раз

Юморист разместил в своем микроблоге фото, на котором звезда предстала в прозрачной юбке от дизайнера Игоря Гуляева. В кадре артистка позирует с адвокатом Идой Достман и ее мужем, бизнесменом и продюсером Александром Достманом.

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Под юбкой бежевого цвета у певицы просвечиваются обнаженные ноги. Снимок сделан в 2019 году. Владимир Винокур тогда поздравил юриста с Днем рождения.

Россия не живот отреагировали на архивную фотографию. Они отметили, что смелости знаменитости не занимать. "Очень смело", – высказался один из пользователей соцсети. Многие сошлись во мнении, что Алла Пугачева с годами становится "все моложе". Звезда действительно выглядит превосходно для своих лет. В этом году ей исполнилось 72 года.

Однако нашлись и те, кто не оценил снимок. Скептики посчитали, что жена Максима Галкина запечатлена с неудачного ракурса. Отметим, что Алла Пугачева и прежде появлялась в свете в молодежных нарядах, которым последние несколько лет отдает предпочтение.

Напомним, ранее стилист Карина Федорова прокомментировала образ Примадонны. Звезда посетила Московский Губернский театр, чтобы посмотреть мюзикл "Безымянная звезда" с участием ее любимого внука Никиты Преснякова.

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Алла Пугачева. Фото: Vadim Tarakanov/globallookpress.com
Автор: 12 декабря 2021, 22:24 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
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комментарии

Ответить:

Ира
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Баба Зина рядом навсегда
он
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страшилище гениальное
Гость916196
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Молодец, Алла!! Очень красиво и стильно!
1

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