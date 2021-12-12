Пугачева в прозрачной юбке без штанов произвела фурор: Очень смело

Юморист разместил в своем микроблоге фото, на котором звезда предстала в прозрачной юбке от дизайнера Игоря Гуляева. В кадре артистка позирует с адвокатом Идой Достман и ее мужем, бизнесменом и продюсером Александром Достманом.
Под юбкой бежевого цвета у певицы просвечиваются обнаженные ноги. Снимок сделан в 2019 году. Владимир Винокур тогда поздравил юриста с Днем рождения.
Россия не живот отреагировали на архивную фотографию. Они отметили, что смелости знаменитости не занимать. "Очень смело", – высказался один из пользователей соцсети. Многие сошлись во мнении, что Алла Пугачева с годами становится "все моложе". Звезда действительно выглядит превосходно для своих лет. В этом году ей исполнилось 72 года.
Однако нашлись и те, кто не оценил снимок. Скептики посчитали, что жена Максима Галкина запечатлена с неудачного ракурса. Отметим, что Алла Пугачева и прежде появлялась в свете в молодежных нарядах, которым последние несколько лет отдает предпочтение.
Напомним, ранее стилист Карина Федорова прокомментировала образ Примадонны. Звезда посетила Московский Губернский театр, чтобы посмотреть мюзикл "Безымянная звезда" с участием ее любимого внука Никиты Преснякова.