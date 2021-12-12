Киркоров угостил друзей своей сладкой шишечкой

Певец стал обладателем приза за "Самый провокационный проект года" на юбилее "Песни года". За кулисами артист предстал с заслуженной наградой и букетом из зефира. К слову, Филипп Киркоров всегда любил сладкое.
Теперь стало известно, что он начал производить сладости. По словам звезды, на его "заводике" все готовится по бабушкиному рецепту. Филипп Киркоров угощал вкусностями присутствующих на мероприятии друзей и коллег. "Вам розочку или шишечку?", – спрашивал исполнитель знакомых.
Артист признался, что не собирается делать на своем производстве сладостей серьезный бизнес. Он просто хочет баловать вкусняшками друзей. Похудевшая Лолита Милявская пробовать угощения знаменитости отказалась – она теперь тщательно следит за фигурой.
Отметим, что недавно Филипп Киркоров угодил в громкий скандал. Напомним, минувшим летом он и Давид Манукян на "Премии МУЗ-ТВ" устроили "гей-свадьбу". На красной дорожке музыканты предстали в образе молодоженов. За пропаганду нетрадиционных отношений музыкальный телеканал наказали, оштрафовав на один миллион рублей. После скандала МУЗ-ТВ покинул программный директор.