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Шоу-бизнес
Киркоров угостил друзей своей сладкой шишечкой

Киркоров угостил друзей своей сладкой шишечкой

Филипп Киркоров наладил собственное производство сладостей ручной работы.
прочитано 196 раз

Певец стал обладателем приза за "Самый провокационный проект года" на юбилее "Песни года". За кулисами артист предстал с заслуженной наградой и букетом из зефира. К слову, Филипп Киркоров всегда любил сладкое.

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Филипп Бедросович Киркоров певец, актер, композитор, продюсер

Теперь стало известно, что он начал производить сладости. По словам звезды, на его "заводике" все готовится по бабушкиному рецепту. Филипп Киркоров угощал вкусностями присутствующих на мероприятии друзей и коллег. "Вам розочку или шишечку?", – спрашивал исполнитель знакомых.

Артист признался, что не собирается делать на своем производстве сладостей серьезный бизнес. Он просто хочет баловать вкусняшками друзей. Похудевшая Лолита Милявская пробовать угощения знаменитости отказалась – она теперь тщательно следит за фигурой.

Отметим, что недавно Филипп Киркоров угодил в громкий скандал. Напомним, минувшим летом он и Давид Манукян на "Премии МУЗ-ТВ" устроили "гей-свадьбу". На красной дорожке музыканты предстали в образе молодоженов. За пропаганду нетрадиционных отношений музыкальный телеканал наказали, оштрафовав на один миллион рублей. После скандала МУЗ-ТВ покинул программный директор.

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Филипп Киркоров. Фото: Komsomolskaya Pravda/globallookpress.com
Автор: 12 декабря 2021, 13:42 Источник: "Экспресс газета" ✓ Надежный источник
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Гость222222
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Очередной провальный бизнес скомороха в перьях. И где его парфюм? Чего бы ни касался своими грязными рученками и пучеглазыми глазенками - там провал!Только и спасают три пера в задницу и стекляшки спереди!
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