"В роду не все гладко": у Киркорова обнаружили ужасное проклятие

Филипп Киркоров рассказал в интервью шокирующую информацию. Оказывается, если бы он не родился, то Киркоровых в нашей стране больше бы не было. Он назвал это чудом.
"Астрология рода – очень глубокий инструмент, который показывает возможные варианты, но не раскрывает мелких деталей. Я не большой любитель проклятий, но в случае с картой Филиппа Киркорова, действительно соглашусь, в роду не все гладко. У каждого человека есть, так называемая, "карма рода" – те задачи, которые мы выбираем исправить в родовой системе. В случае Филиппа Киркорова это связано с исключением из рода", – дала комментарий корреспонденту "Дни.ру" Залина Павлова.
Астролог внимательно изучил карту исполнителя хитов "Цвет настроения синий", "Стеснение пропало", "Снег" и многих других. Благодаря этому теперь появились ответы на некоторые вопросы.
"Так бывает, когда кто-то в роду отказывается или отрекается от детей или родителей. Формируется заряд, который усиливается с каждым поколением, если не работать над этим. По гороскопу Филиппа Киркорова видно, что одна из его задач и была связана с тем, чтобы восстановить и продолжить родовую линию. С чем, как я считаю, он прекрасно справился", – подытожил эксперт.