"Большая беда": Проклова закидала камнями Зарубину после исповеди

Певица Ольга Зарубина поведала страшную правду. Елена Проклова публично осудила звездную коллегу.

Исполнительница хита "Заговорные слова" рассказала о семейной драме. На шоу "Звезды сошлись" Ольга Зарубина сообщила, что три года назад потеряла свою мать — женщина умерла в возрасте 92-лет. Кончина близкой родственницы нисколько не задела известную певицу. Вокалистка никогда не была у нее на могиле и даже ни разу не плакала из-за утраты. Странное известие стало горестным для гостей программы, в числе которых была Елена Проклова.

Ольга Зарубина пояснила, что при жизни не получила от матери достаточно тепла и заботы, поэтому совсем не дорожила родственницей и не была к ней привязана. Знаменитость заявила, что на родительницу ей плевать с высокой колокольни, причем стыда за это она не испытывает.

Артистка Елена Проклова испытала шок от этой душераздирающей исповеди. Она условно закидала камнями равнодушную звезду и презрительно высказалась в ее адрес. "Это большая беда, что у вас внутри такое неприятие неважно какой мамы", — хлестко выразилась кинодива.

Примечательно, что актриса не впервые остро критикует чужое поведение. Не так давно Елена Проклова обвинила известного режиссера в домогательствах, после чего стала жертвой жестокой травли. Растленную актрису призвали держать себя в руках и не порочить имя легендарного деятеля культуры.