"Тайно по нему вздыхала": Киркоров выставил за дверь влюбленную Ладу Дэнс

В начале своей карьеры артистка работала вместе с уже знаменитым певцом. Они познакомились на программе "Утренняя почта", Лада сразу влюбилась в болгарского красавца, а он отметил ее вокальные данные. Киркоров предложил девушке стать его бэк-вокалисткой, она согласилась сразу же.
Дэнс бросила группу "Женсовет", с которой тогда активно гастролировала, стала больше работать за меньшие деньги. Лада признается, что была в восторге от работы с Филиппом, он очень много ей дал. "Можно сказать, я тайно по нему вздыхала, а он меня не замечал", – вспоминает артистка.
Киркоров был слишком занят работой, бэк-вокалистку свою не замечал, а она боялась остаться на всю жизнь на вторых ролях. Как раз в то время Дэнс предложили сотрудничество с композитором Олегом Мартыненко. Она согласилась, на тот момент решение стало роковым. Киркоров узнал о ее "халтуре" и тут же выставил за дверь, отправив в "сольное плаванье".
Тогда Лада Дэнс лишилась всего – денег, карьеры, поддержки. У нее остались песни и огромный долг за съемную квартиру. На студиях ее работы никто не брал, называя недостойными. В итоге карьера Лады Дэнс сложилась так, как она мечтала, но для этого ей пришлось пройти непростой путь.