"Надо сжечь": артистов из "Голубого огонька" жестко унизили

"Голубой огонек" давно обсуждают многие россияне. Музыкальный критик Алексей Певчев рассказал, с чем это связано.

Какие комментарии возрастные звезды российского шоу-бизнеса только не получали в свой адрес после новогодней ночи. Многим не нравятся современные "Голубые огоньки". В основном, россиян не устраивает то, что на сцену год за годом выходят, в основном, только возрастные певцы.

"На мой взгляд, все это надо сжечь давно. Я не смотрю "Голубой Огонек" уже лет 20, потому что это хит-парад одних и тех же лиц. Мало кого привлекает. Особенно, если ты интересуешься реальной картиной происходящего на отечественной эстраде. Другое дело, что он адекватно показывает картину того, что происходит – у нас ничего не меняется, новых лиц и имен не возникает. Поэтому та аудитория, на которую рассчитана эта передача, вполне "съест" то, что ей предлагают", – дал комментарий корреспонденту "Дни.ру" Алексей Певчев.

Музыкальный критик предположил, как можно спасти программу, которая вызывает такой ажиотаж. Он уверен, что начинающие певцы не спасут ситуацию, нужно делать более масштабные изменения.

"Молодые артисты не сделают рейтинга, люди будут переключать на другие каналы. Молодые там есть уже какие-то. Гораздо интересней было бы подумать над какой-то концепцией. Может, упор на ретро", – говорит эксперт.