"Какая ж ты упрямая!": Киркоров сцепился с Валерией на съемках

На днях проходили съемки новогоднего выпуска популярного музыкального шоу на канале НТВ. Рабочая смена артистов затянулась до самого утра. Иосиф Пригожин, всюду сопровождающий свою знаменитую супругу, тоже был на съемках, а после поделился видеороликом с площадки в своем инстаграм-аккаунте.
Продюсеру удалось снять момент между выступлениями участников, когда у членов жюри было время отдохнуть и поесть. Валерия использовала свое свободное время для того, чтобы найти в Сети фото ног Шуры – ей показалось, что под маской одного из участников скрывается именно этот артист. Пригожин заметил, что это он высказал такую версию первым, тогда его жена решила поспорить, что не укрылось от внимания сидящего рядом Киркорова.
Король поп-музыки вклинился в разговор и по-дружески сцепился с Валерией, решив высказать свое мнение о ее поведении.
"Что ж ты так любишь спорить! Какая ж ты упрямая!" – заявил артист коллеге.
Киркоров также добавил, что для женщины это далеко не самое лучшее качество и ни чем хорошим такое поведение обычно не заканчивается. Валерия не стала молчать и сразу нашла что ответить оппоненту. Женщина подчеркнула, что ее мужу такое поведение нравится, вскоре после чего видео оборвалось. Вероятно, Пригожин решил не снимать продолжение этого шуточного конфликта.
Ранее "Дни.ру" писали о том, как Филиппу Киркорову благодаря его "звериному чутью" удалось избежать авиакатастрофы.