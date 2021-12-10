Орбакайте не балует семью разнообразием на столе: Суп и каша

Будучи ребенком, дочь Аллы Пугачевой обожала вареные сосиски и хлеб с маслом. На праздники звездная мать баловала девочку самодельными эклерами. Теперь этой вкуснятиной певица потчует своего мужа Максима Галкина и детей Лизу и Гарри.
По словам Кристины Орбакайте, она с детства привыкла к простой пище и не балует свою семью. Артистка поведала, что помимо нее готовит для домочадцев еду и ее супруг Михаил Земцов. Знаменитость рассказала, что любит гречку с красной икрой и частенько готовит завтраки и обеды.
Так, утром семья Кристины Орбакайте ест каши и сырники, на обед – салаты и супы, а на ужин – запеченные мужем рыбу и мясо. Отметим, что сыновья исполнительницы Никита Пресняков и Дени Байсаров сейчас живут отдельно и тоже умеют готовить.
Ранее Алла Пугачева раскрыла интимный секрет Кристины Орбакайте. Звезда поведала продюсеру Иосифу Пригожину о том, что у ее наследницы в свое время были нежные чувства к Аврааму Руссо. Артистка не делала секрета из своего отношения к певцу. Тогда Примадонна даже боялась, что дочь может забеременеть в новых отношениях с коллегой, что, по ее мнению, было бы нежелательно.