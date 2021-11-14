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Шоу-бизнес
Пугачева обнародовала информацию о любовных пристрастиях Орбакайте

Пугачева обнародовала информацию о любовных пристрастиях Орбакайте

Алла Пугачева раскрыла интимный секрет своей дочери Кристины Орбакайте.
прочитано 394 раза

Примадонна рассказала продюсеру Иосифу Пригожину о том, что у ее дочери когда-то была симпатия к Аврааму Руссо. Тогда беспокойная мать переживала, что Кристина может вернуться из новых отношений с очередной незапланированной беременностью.

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 Алла Борисовна Пугачева

Алла Борисовна Пугачева певица

Еще до брака с Михаилом Земцовым Орбакайте имела теплые отношения с коллегой. Пугачева была уверена, что у артистов вот-вот начнется никому не нужный роман. Тогда Авраам и Кристина работали вместе, у них был общий гастрольный график. Совместная поездка в США вызывала у Примадонны особые опасения. Однако романа не случилось, но каждый из артистов нашел в поездке свою половинку.

Сама Кристина не скрывала своего отношения к коллеге. В разговоре с Лерой Кудрявцевой она вспоминала, как поражалась безупречному стилю певца, который был в костюме даже во время долгого перелета.

Недавно Кристина Орбакайте поразила народ своим сходством со знаменитой матерью. Новое фото в блоге певицы говорит само за себя. На нем Орбакайте позирует на фоне лесного пейзажа. Подписчики отметили, что на снимке Кристина – копия Аллы Борисовны. Сама певица не ответила на восторженные комментарии фанатов, но она явно не против такого потрясающего сходства с Примадонной.

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Фото: Ekaterina Tsvetkova / Globallookpress.com / www.globallookpress.com
14 ноября 2021, 17:39 Источник: "Секрет на миллион" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Кристину Орбакайте сняли в откровенной комбинации и парике

комментарии

Ответить:

Гость890593
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Распутницы,что мамаша,что девка её.
Гость890767
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НЕ ПОНЯТНО ДЛЯ ЧЕГО ЭТО РАССКАЗЫВАТЬ ЕСЛИ У ДОЧЕРИ ЕСТЬ МУЖ,КОТОРОГО ТАКИЕ ОТКРОВЕНИЯ ЯВНО СМУТЯТ.
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