Пугачева обнародовала информацию о любовных пристрастиях Орбакайте

Примадонна рассказала продюсеру Иосифу Пригожину о том, что у ее дочери когда-то была симпатия к Аврааму Руссо. Тогда беспокойная мать переживала, что Кристина может вернуться из новых отношений с очередной незапланированной беременностью.
Еще до брака с Михаилом Земцовым Орбакайте имела теплые отношения с коллегой. Пугачева была уверена, что у артистов вот-вот начнется никому не нужный роман. Тогда Авраам и Кристина работали вместе, у них был общий гастрольный график. Совместная поездка в США вызывала у Примадонны особые опасения. Однако романа не случилось, но каждый из артистов нашел в поездке свою половинку.
Сама Кристина не скрывала своего отношения к коллеге. В разговоре с Лерой Кудрявцевой она вспоминала, как поражалась безупречному стилю певца, который был в костюме даже во время долгого перелета.
Недавно Кристина Орбакайте поразила народ своим сходством со знаменитой матерью. Новое фото в блоге певицы говорит само за себя. На нем Орбакайте позирует на фоне лесного пейзажа. Подписчики отметили, что на снимке Кристина – копия Аллы Борисовны. Сама певица не ответила на восторженные комментарии фанатов, но она явно не против такого потрясающего сходства с Примадонной.