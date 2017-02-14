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Фев. 14, 2017
просмотры: 123

Хулиганский вечер Лады Дэнс

567

В Москве прошла премьера новой хулиганской комедии режиссера Романа Каримова "Гуляй, Вася!". Его веселое творение оценили Лада Дэнс, Милош Бикович, Нюша, Никита Тарасов, Агния Кузнецова и Максим Петров, Семен Трескунов, Тата Бондарчук, Ренат Давлетьяров и Евгения Малахова, Сергей Рост, Алексей Гаврилов, Антон Федотов, Михаил Тарабукин, Софья Лебедева, Антонина Клименко, Аглая Тарасова, Анна Старшенбаум, Юрий Быков, Сергей Друзьяк, Анна Калашникова и Илья Яшин.

В центре сюжета фильма – простой парень Митя, который сделал предложение своей девушке, но есть одна загвоздка: он уже женат на стерве Василисе (или просто Васе), и та не даст ему развод, пока он не "предъявит" свою невесту. А под рукой оказывается только Настя, которую Мите на время уступает ее парень Макс. Главные роли в ленте исполнили: Ефим Петрунин, Роман Курцын, Софья Райзман, Борис Дергачев, Сергей Аброскин, Вера Кинчева, Светлана Степанковская, Анна Цуканова-Котт, Катя Кабак и другие.

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