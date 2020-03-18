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Бес в ребро: полуголая Лада Дэнс взгромоздилась на шест для стриптиза

Лада Дэнс. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
50-летняя звезда 90-х опубликовала в своем инстаграм-аккаунте несколько провокационных снимков. На них Лада Дэнс позирует у пилона. 
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Артистка сообщила поклонникам, что готовится к съемкам в новом клипе. Женщина решила освоить необычный танец по просьбе режиссера. На фотографиях поп-звезда изображена в полуобнаженном виде: зону бикини прикрывают мини-шорты, короткая футболка еле скрывает грудь, а на ногах красуются туфли на огромных каблуках. На одном из снимков артистка висит вниз головой.

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Лада Дэнс крупно опозорилась на концерте

Как отметила Лада Дэнс, она всегда мечтала заняться танцами на пилоне, и вот теперь наконец приступила к тренировкам. Однако певица уже успела сорвать спину, а некоторые суставы заклеила спортивными тейпами. Впрочем, такая реакция организма на акробатические трюки вполне понятна – артистке перевалило за 50 лет. 

Звезда 90-х призналась, что всегда восхищалась грацией танцовщиц на шесте. "Думала, что это легко при хорошей физической форме. Как же я ошибалась", – добавила Лада Дэнс. 

Поклонники поддержали кумира в необычном начинании. "Неожиданно и смело!", "Выглядит круто!", "Молодец, Лада", "Фигура у вас отличная и сексуальное тело! Восхищаюсь", – написали фолловеры. 

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Публикация от Л А Д А Д Э Н С (@lada_dance_official)

Автор: 18 марта 2020, 16:28
ФОТОРЕПОРТАЖ

Хулиганский вечер Лады Дэнс

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