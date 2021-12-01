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Шоу-бизнес
Харламов сообщил о публичном позоре Маслякова: Ничего не понимает!

Харламов сообщил о публичном позоре Маслякова: Ничего не понимает!

Не так давно Александр Масляков заявил, что задумался о пенсии. Он отметил, что его беспокоит разница в возрасте между ним и участниками программы.
прочитано 226 раз

Ранее многие обсуждали насущную тему, но сам бессменный ведущий никогда не заикался ни о чем подобном. Казалось, что он не освободит свой пост и до последнего дня будет вести передачу, но на этот раз, кажется, все иначе. Александр Васильевич в одном из последних интервью вспомнил, что однажды уже предлагал сыну заменить его, и тот даже попробовал. Однако публичная жизнь – якобы не совсем его мечта.

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Гарик Харламов актер, телеведущий

Многие отметили, что их всех родственников знаменитости самой артистичной является его внучка, которая постепенно начинает пробовать себя в роли ведущей детских программ. Однако работать над "КВН" ей пока рановато. К обсуждению подключился и Гарик Харламов. Он не поддерживает кандидатуру Маслякова-младшего.

По словам юмориста, несмотря на то, что сын легенды постоянно наблюдал за работой отца, самому главному он так и не научился. Он вспомнил, что однажды звездный наследник на его глазах все-таки попробовал себя в роли ведущего, и все с самого начала пошло не так.

По словам Гарика Харламова, сын Александра Маслякова вышел нас сцену, представил членов жюри и забыл имя Виталия Шляппо. Тогда он повернулся к коллеге и решил уточнить у него, как зовут сценариста. Юморист был шокирован ситуацией. "Ничего не понимает!" – сказал он.

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Фото: Grigirii Goryachev / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 1 декабря 2021, 14:46 Источник: "Ютуб" ✓ Надежный источник
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