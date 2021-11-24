Появилась информация о внезапном уходе Маслякова

Сегодня бессменному ведущему КВН исполнилось 80 лет. Александр Масляков всего на 20 лет старше своего детища, за которое его не перестает благодарить вся страна.

Несмотря на почтенный возраст, телеведущий продолжает занимать свою должность. Вся его жизнь связана с одной единственной программой и отказываться от нее он не спешит. Многих поражает тот факт, что Александр Васильевич до сих пор не изменяет себе и продолжает по несколько часов сниматься стоя. При всей своей бойкости уже сейчас и сам Масляков понимает, что пора подумать о заслуженном отпуске.

Александр Масляков впервые заявил, что у него появились мысли о том, чтобы "уйти на покой". Он подчеркнул, что сейчас над программой работает целая команда достаточно молодых людей, а его сын давно сам успешно справляется с задачами. Вдобавок ко всему, его волнует и разница в возрасте между ним и участниками.

Однако решение пока еще не принято. Александр Васильевич попросил журналистов прекратить его торопить, так как пока он морально не готов. Он признался, что смотреть передачу по телевизору для него будет сложно. В какой-то момент он уже пытался передать "бразды правления" сыну, но публичность его вовсе не интересует.

Сейчас подрастает внучка Александра Маслякова, Таисия. 15-летняя девочка уже попробовала себя в роли ведущей детского КВН и имела большой успех. По словам звездного дедушки, ее не просили об этом. Он утверждает, что она заинтересовалась проектом сама.

