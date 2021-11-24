Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Королевская семья Британии

Топ новостей недели

Схватился за сердце: Басков рухнул вместе с декорациями на глазах у зрителей
"Пир во время чумы": Знаменитости на балу в шикарном отеле взбесили россиян
Кому положена автоматическая прибавка к пенсии с 1 декабря 2021 года
"Психические склонности": облизавшего гениталии Панина вывели на чистую воду
партнеры
Среда
24 ноября
Лента новостей
15:52
"Портят праздник": Слившую новогоднее шоу до показа Валерию освистали
15:44
Неизвестный много лет методично травит Анну Хилькевич из "Универа"
15:39
У дочери Дайнеко случилось пополнение: Привет, сынок!
15:39
"Неожиданный побочный эффект": Ургант поднял на смех пожелавшую спеть с Бузовой Орейро
15:22
Убитая горем Калашникова заявила о сглазе: Ребенок оказался не моим
15:16
Взвывший от "информационного террора" сын Белохвостиковой решил поквитаться с Малаховым
15:12
Обвиненный в наркоторговле Моргенштерн тайно сбежал из России
15:08
Милохин и Медведева не удержались от страстного поцелуя в губы на глазах у всех
15:07
"Мне абсолютно не стыдно": Прилучный сделал заявление после публикации интимного ролика
14:51
"Брошенная содержанка": отец Макеевой втоптал в грязь экс-жену строителя Малькова
14:36
"Для меня это дико!": Боня плеснула ядом в изуродованную страшным пожаром Хлебникову
14:33
Появилась информация о внезапном уходе Маслякова
14:30
"Ночью напал": Российский актер-насильник переломал лобок беззащитной жертвы
14:24
"Она была божьим чудом!": убитый горем Галкин скорбит о смерти великой женщины
14:19
Операция и косметологи: что стало с Малаховым на фоне слухов о раке
14:16
Ростовская полиция вычислила нарколабораторию под Новочеркасском
14:15
Чужое фото? Вид помолодевшей Яковлевой вызывал жаркие споры
14:04
Хабенский с почестями вернул опального Богомолова в МХТ
14:00
Звезда сериала "Склифосовский" раскрыла подробности будущих сезонов: Сдают нервы
13:51
"Переспал с полстраны": измученная мужем Седокова сделала признание
13:40
Раскрыта правда о покойнице Руслановой: Детский дом и чужая фамилия
13:35
"Путь дьявола": Над умершей Ниной Руслановой нависло проклятие
13:32
Дело возобновлено: новый поворот в "войне" Шепелева за квартиры покойной Фриске
13:30
Равшана Куркова показала рожденного в тайне сына от миллионера
13:26
"Часть в морге, часть в психушке": россияне в ужасе от "расчлененного" Скляра
13:19
Алкоголь и депрессия: что происходит с резко сдавшей Дубцовой
13:16
"Повышала голос и собирала вещи": Куликова об истериках и семилетнем романе
13:12
Подозреваемый в педофилии депутат обвинил во всем желающую с ним поквитаться женщину
12:50
Экс-супруг погибшей в ДТП потребовал от "обманщицы" Собчак баснословные деньги: Убили мать моей дочери!
12:42
Экс-министр Украины предупредил о подготовке новых ограничений против России: Адские санкции
12:42
"Не смогла похоронить": Немоляева сокрушена смертью дорогого мужчины
12:39
Что случилось? Изменившейся до неузнаваемости Долиной желают здоровья
12:34
"Все они брешут": подруга у гроба Руслановой развенчала миф о смерти от ковида
12:20
Зафиксировано снижение: в России выявили 33 558 новых случаев ковида за сутки
12:07
Почему народ хохотал и шутил на прощании с Гаркалиным
11:58
"Совал пальцы в коллег и супермоделей": звезда "Игры престолов" рассказала о грязных выходках мужа
11:53
"Чудо в перьях": Садальский крепко приложил завернувшуюся в занавеску Рудковскую
11:49
"Попутали понятия": Вызванный в "красную зону" Кучера накинулся на врачей
11:42
Черная от горя дочь едва держалась на ногах у гроба Руслановой
11:39
Страшные кадры с церемонии прощания с Руслановой: Слезы и боль
11:33
Народ рыдает у тела сгоревшей от ковида Руслановой
11:28
Жила с крысами и тараканами, питалась на помойке: что стало со звездой "Королевства кривых зеркал" Носовой
11:21
В Москве прощаются с Ниной Руслановой. Прямая трансляция
11:13
Лишившаяся волос дочь Толкалиной произвела фурор: Я пропала
11:09
"Потрепанная интеллигентка": Зудина сообщила горькую правду о себе
10:56
"Страхолюдство": Нелепый выход молодой жены Петросяна насмешил россиян
10:53
Россиян предостерегли от нечестных риелторов
10:46
В Казани КамАЗ снес ребенка на пешеходном переходе
10:29
В Хабаровске ФСБ поймала спонсировавшего террористов иностранца
10:27
"Это невозможно": врач вынес МакSим суровый приговор
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Как же не стыдно": режиссер Мережко призвал избить Гузееву за слова о Гаркалине
Стало известно об уходе госпитализированной Бузовой
Обнародованы официальные данные о состоянии обгоревшей Хлебниковой: Никто не угадал
Врачи пригласили антипрививочницу Шукшину в "красную зону" посмотреть на муки умирающих от ковида
"Купил смерть вместе с поддельным сертификатом": причиной кончины Гаркалина названа лже-вакцинация
Юлечка забрала: умершую от ковида Русланову похоронят рядом с убитой сепсиом Началовой
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
Появилась информация о внезапном уходе Маслякова

Появилась информация о внезапном уходе Маслякова

Сегодня бессменному ведущему КВН исполнилось 80 лет. Александр Масляков всего на 20 лет старше своего детища, за которое его не перестает благодарить вся страна.
прочитано 486 раз

Несмотря на почтенный возраст, телеведущий продолжает занимать свою должность. Вся его жизнь связана с одной единственной программой и отказываться от нее он не спешит. Многих поражает тот факт, что Александр Васильевич до сих пор не изменяет себе и продолжает по несколько часов сниматься стоя. При всей своей бойкости уже сейчас и сам Масляков понимает, что пора подумать о заслуженном отпуске.

ПО ТЕМЕ

Новый поворот в скандале с закрытием шоу "Игра": Официальная информация есть

Раскрыта правда о роли Маслякова в закрытии убийцы КВН: Только привлек внимание

Александр Масляков впервые заявил, что у него появились мысли о том, чтобы "уйти на покой". Он подчеркнул, что сейчас над программой работает целая команда достаточно молодых людей, а его сын давно сам успешно справляется с задачами. Вдобавок ко всему, его волнует и разница в возрасте между ним и участниками.

Однако решение пока еще не принято. Александр Васильевич попросил журналистов прекратить его торопить, так как пока он морально не готов. Он признался, что смотреть передачу по телевизору для него будет сложно. В какой-то момент он уже пытался передать "бразды правления" сыну, но публичность его вовсе не интересует.

Сейчас подрастает внучка Александра Маслякова, Таисия. 15-летняя девочка уже попробовала себя в роли ведущей детского КВН и имела большой успех. По словам звездного дедушки, ее не просили об этом. Он утверждает, что она заинтересовалась проектом сама.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Фото: Maxim Burlak / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 24 ноября 2021, 14:33 Источник: "Экспресс газета" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Скандалы шоу-бизнеса: самые яркие за неделю

комментарии

Ответить:

Гость902420
Пожаловаться Ответить
Как же надоела эта приемственность, просто кошмар какой-то. Ну, не хочет смотреть народ на вашего сына и внучку, это что, куплены места?
Гость906834
Пожаловаться Ответить
Иди Масляков и шей белые тапочки,всех денег не соберёшь и не унесёшь,незаменимых нет!
1

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Неожиданный побочный эффект": Ургант поднял на смех пожелавшую спеть с Бузовой Орейро

Звезда ошарашила своим намерением
Шоу-бизнес

Появилась информация о внезапном уходе Маслякова

Найден преемник
Шоу-бизнес

Покинула страну и оказалась втянута в грязный скандал отца: что стало с бывшей женой Николая Баскова

Как живет Светлана Шпигель сейчас
Шоу-бизнес

"Путь дьявола": Над умершей Ниной Руслановой нависло проклятие

Экстрасенс предупредил о беде

Гороскоп

Астролог назвала самые удачные дни 2022 года
Названы благоприятные дни для шопинга в 2022 году
Гороскоп на неделю с 22 по 28 ноября 2021 года
Магниты для неудач: названы имена, которые приносят своим владельцам одни беды

Здоровье

Зафиксировано снижение: в России выявили 33 558 новых случаев ковида за сутки
В Совфеде поддержали пригласивших в "красные зоны" ативаксеров врачей
В Европе началось признание "Спутника Лайт"
Глава Роспотребнадзора оценила возможность снятия ковидных ограничений

Спорт

Милохин и Медведева не удержались от страстного поцелуя в губы на глазах у всех
"Просто шик": Загитова оголила роскошные ноги
После развода Малафеева с женой объявлено о рождении ребенка
Очарованная Медведева призналась Милохину в любви: Пупсик и кроха

Регионы

Ростовская полиция вычислила нарколабораторию под Новочеркасском
В Хабаровске ФСБ поймала спонсировавшего террористов иностранца
В Подмосковье сиделка украла у пенсионерки деньги и драгоценности
В Челябинске бандиты несколько месяцев грабили ювелирные магазины
© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+