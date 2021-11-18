Новый поворот в скандале с закрытием шоу "Игра": Официальная информация есть

Скандал вокруг шоу "Игра" продолжается. Каждый день всплывают новые детали.

Шоу "Игра" сулили большое будущее. Все дело в том, что с самого первого выпуска рейтинги программы были крайне высокими, создатели собрали крайне медийных и разбирающихся в вопросе судей, а ведущим стал Евгений Чеботков, на шоу которого практически невозможно сейчас купить билеты.

С первого дня у программы появились поклонники. В комментариях у участников шоу можно было увидеть, как сильно поклонники ждут воскресенья, чтобы снова окунуться в мир веселых скетчей. Однако внезапно обстановка поменялась. Оказалось, что ведущий КВН, Александр Масляков, вовсе не в восторге от передачи и полагает, что создатели украли у них формат.

Через некоторое время два комика поцеловались во время съемок. Позднее они сказали, что это было прописано в сценарии, так как они изображали жениха и невесту. Однако этот факт не успокоил зрителей, который принялись писать жалобы. Появились слухи о том, что программу собираются закрывать. Вскоре после этого Гарик Мартиросян опубликовал новость о том, что из-за пандемии съемки переносятся и программы пока выходить не будут. Многие подумали, что это лишь оправдание, чтобы избавить себя от вопросов.

Теперь продюсер Денис Ковальский сообщил, что тогда на странице знаменитости была опубликована "официальная информация" от телеканала. Якобы никто не собирается закрывать передачу. Он пожелал удачи всем причастным и отметил, что многим очень нравится шоу "Игра". Он верит, что скоро все разрешится.

