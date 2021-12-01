"Без обид только": Харламов поднял на смех осрамившегося Билана

Комик публично подколол оказавшегося в центре скандала Диму Билана. Однако юмор Гарика Харламова многие не оценили.

В своем инстаграм-аккаунте артист вспомнил недавнее странное состояние звезды на корпоративном концерте в Казахстане. Гарик Харламов решил, что тот был пьян.

Он посмеялся над ситуацией, в которую угодил 39-летний Дима Билан. Сам исполнитель признавался, что ему было очень стыдно и он позже оправдался перед фанатами. Певец поведал, что очень сильно устал на работе и перед выступлением не спал трое суток.

Комик с иронией поддержал знаменитость. Он заявил, что тоже иногда не контролирует количество выпитого спиртного. Харламов посчитал, что у них одна и та же проблема — кризис среднего возраста. Экс-супруг Кристины Асмус отметил, что ему скоро стукнет 41 год.

"Без обид только... Все будет хорошо! Я сам напиваюсь тоже иногда", – высказался юморист. При этом он использовал в своем посте ненормативную лексику.

Также Гарик Харламов разместил видео, которое Дима Билан записан в странном состоянии, и смонтировал его с архивными кадрами — словами Бориса Ельцина об отставке. Многим россиянам такой сарказм пришелся не по душе. Так, Стас Пьеха, который прошел трудный путь борьбы с зависимостью, осудил коллегу по шоу-бизнесу. "Зачем, друже? Это боль!".



Его поддержали и другие фолловеры. Они пристыдили комика за то, что тот издевается над Димой Биланом. Напомним, ранее певца поддержали Ксения Собчак и певица Зара.