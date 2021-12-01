"Может возбудить": Что стоит за слухами о разводе Петросяна и Брухуновой

Евгений Петросян и Юрий Гальцев сильно удивят народ на Новый год. Бари Алибасов-младший дал комментарий по поводу новогоднего эфира и развода артиста.

Стало известно, что Евгений Петросян устроил разборки с Юрием Гальцевым, которые из личной беседы перетекли в концерт. 31 декабря на телевидении покажут сцену, где юмористы выясняют отношения между собой.

"Тема противостояния всегда была самой сочной. Самая дорогая лекция, которую я проводил в своей жизни, – эта была лекция "Ссора между мной и папой", где мы ссорились на тему того, как надо деньги зарабатывать. В течение восьми часов мы ссорились, а люди за этим смотрели. Это было в 18-м году в Новосибирске. Не буду раскрывать цифры, но это, наверное, была самая высокооплачиваемая лекция за всю историю российского преподавания. То, что делает Петросян с Гальцеевым, это крайне востребовано", – честно сказал Бари Алибасов-младший корреспонденту "Дни.ру".

Также сын знаменитого продюсера не смог обойти стороной и личную жизнь звезды. Он стал размышлять о том, что может скрываться за слухами о разладе в предыдущем браке комика. Оказывается, ему было бы "полезно" побольше говорить на эту тему, ведь она обычно привлекает много внимания.

"Выгодно ли раздувать тему про развод? Еще как! Потому что бабушки тоже "хочут". Но секс-символы у каждого поколения свои. Я уверен, что Петросян является секс-символом для какой-то категории пожилых женщин. То, что он свободен, может возбудить фантазии большого количества наших жительниц", – подытожил предприниматель.

Напомним, что артист сейчас все-таки не одинок, он женат на своей помощнице. Он выглядит счастливым в браке с Татьяной Брухуновой.