Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Королевская семья Британии

Топ новостей недели

После слухов об измене жена Маликова превратилась в "живую мумию": Глаза не открываются
"Не выжил": Сенчукова появилась перед публикой без онкобольного Рыбина
Обнародованы официальные данные о состоянии обгоревшей Хлебниковой: Никто не угадал
Рухнувшая во время спектакля в зал Васильева помутилась рассудком
партнеры
Среда
1 декабря
Лента новостей
13:46
Большинство россиян выступили против отказа от наличных денег в стране
13:38
Королева роскоши и гламура: красивая молодая вдова потрясла народ у гроба Градского
13:29
"Не смогла по-настоящему оценить это": вскрылись истинные причины расставания Кузьмина с женой
13:24
Первый умер от передозировки, второй сбежал в Грузию: что стало с бывшими мужьями Ларисы Гузеевой
13:13
"Лицемерие и неуважение": Кравец возмущена безобразием на похоронах Градского
13:10
"Понравилось имениннику": Газманов оголился и побрил ноги ради Хазанова
13:10
"Ошарашил": Муж облапал голую Макееву в ванной
12:49
Схватившаяся за живот Малахова сообщила о беременности: Муж счастлив!
12:46
"Я подумал, что это не к добру": Агутин о странном предчувствии смерти Градского
12:42
Непогода погубила главное дерево России
12:38
"Нахожусь в серьезных отношениях": известный актер высказался о романе с Порошиной
12:28
"Может возбудить": Что стоит за слухами о разводе Петросяна и Брухуновой
12:22
Оголенная грудь и мини-шорты: Загитова покрасовалась на камеру
12:06
Миллиард на куски: Стала известна судьба наследства Градского
12:05
"Мое место рядом с тобой": Высоцкая опубликовала признание в любви к женщине в стихах
11:42
"Без обид только": Харламов поднял на смех осрамившегося Билана
11:42
"Русская рулетка": известная актриса заявила об игре Шукшиной со смертью
11:41
Почти 33 тысячи человек заразились коронавирусом в России за сутки
11:37
74-летнего Элтона Джона подвергли смертельной опасности: Покину вас навсегда
11:23
Сердце разрывается: первые кадры с частных похорон Градского
11:22
"Может, что-то личное": почему Седокова страдала в "ВИА Гре"
11:20
Поселила любовника в квартире покойного мужа и пролетела с наследством: как живет вдова Марьянова
11:09
Гороскоп на декабрь 2021 года
11:07
"Буду искать жениха": Винокур вышел в свет в розовом платье с фатой
11:06
Ресторан новой перуанской кухни с русскими мотивами открылся в Москве
10:56
Море слез: к гробу Градского выстроились сотни россиян
10:56
На Повереннову напали из-за сбежавшей из России дочери
10:31
Возбужденный Нагиев публично проехался по интимным предпочтениям Баскова: Всю жизнь в наклоне!
10:03
Сделано важное заявление о последних днях Градского: Был шанс на жизнь
09:37
Убитый горем Лещенко отказался занять почетное место Градского: Я бы никогда!
09:10
Похороны Градского: безутешные россияне прощаются с музыкантом
09:02
Скрывали ее рождение 13 лет: какой выросла особенная дочь Федора и Светланы Бондарчук
09:00
Пышные формы, откровенные мини и любовь к плохим мальчикам: какой стала 23-летняя внучка Михаила Боярского
08:56
Владимир Путин: Не цель России – мое переизбрание
08:46
Изрезанная 58-летняя Мур вызвала оторопь: Верни себе лицо!
08:44
"Загнали его": Первый канал упрекнули в смерти Градского
06:33
Измена принца Уильяма: Подругу Кейт Миддлтон сочли любовницей ее мужа
04:41
"Идеальная пара будет!": молодой вдове Градского нашли нового мужа
02:24
День Платона и Романа: народные приметы 1 декабря
23:58
"Стресс и травма": что ждет сына влюбленной Иды Галич
22:01
Политолог Макеева: НАТО не сможет объяснить продвижение к российской границе
21:46
"Нужно обратиться за помощью": какой страшный секрет хранит Билан?
21:44
Россиянам посоветовали не выезжать за рубеж на Новый год из-за нового штамма коронавируса
21:34
Появилась информация о тайной свадьбе пенсионера Кузьмина
21:16
Экс-глава МИД Украины Огрызко заявил о скором распаде России: Повторит судьбу СССР
21:10
В подмосковном Солнечногорске мужчину придавило трубой после обвала грунта
20:54
"Наконец-то помер": не успевшую похоронить Градского вдову публично унизили
20:46
Житель Геленджика заказал из Европы 7,6 кило наркотиков
20:21
Пригрозивший Западу ядерным оружием Лукашенко хочет придать себе значимости – аналитик Асафов
20:17
Алчный Тарзан решил заработать на Королевой: начальная цена – 5 миллионов
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Изувеченную Бузову экстренно госпитализировали: Капельницы и физиотерапия
Когда Макеева получит первые алименты на сына своего нового мужа
"Я люблю сосать и ****ться в попу!": сменяющий по пять партнеров за ночь Рома Желудь откровенно о гей-сексе
"Страшилище – жуть": Изуродованный сын Яковлевой дошел до крайности
Скончался супруг Наталии Белохвостиковой режиссер Владимир Наумов
"Порву любого": Скандалистка Долина выставила напоказ беременную дочь
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
"Может возбудить": Что стоит за слухами о разводе Петросяна и Брухуновой

"Может возбудить": Что стоит за слухами о разводе Петросяна и Брухуновой

Евгений Петросян и Юрий Гальцев сильно удивят народ на Новый год. Бари Алибасов-младший дал комментарий по поводу новогоднего эфира и развода артиста.
прочитано 325 раз

Стало известно, что Евгений Петросян устроил разборки с Юрием Гальцевым, которые из личной беседы перетекли в концерт. 31 декабря на телевидении покажут сцену, где юмористы выясняют отношения между собой.

ПО ТЕМЕ

Женушка довела? Петросян сорвался во время концерта

"Страхолюдство": Нелепый выход молодой жены Петросяна насмешил россиян

 Евгений Ваганович Петросян

Евгений Ваганович Петросян артист эстрады, юморист

"Тема противостояния всегда была самой сочной. Самая дорогая лекция, которую я проводил в своей жизни, – эта была лекция "Ссора между мной и папой", где мы ссорились на тему того, как надо деньги зарабатывать. В течение восьми часов мы ссорились, а люди за этим смотрели. Это было в 18-м году в Новосибирске. Не буду раскрывать цифры, но это, наверное, была самая высокооплачиваемая лекция за всю историю российского преподавания. То, что делает Петросян с Гальцеевым, это крайне востребовано", – честно сказал Бари Алибасов-младший корреспонденту "Дни.ру".

Также сын знаменитого продюсера не смог обойти стороной и личную жизнь звезды. Он стал размышлять о том, что может скрываться за слухами о разладе в предыдущем браке комика. Оказывается, ему было бы "полезно" побольше говорить на эту тему, ведь она обычно привлекает много внимания.

"Выгодно ли раздувать тему про развод? Еще как! Потому что бабушки тоже "хочут". Но секс-символы у каждого поколения свои. Я уверен, что Петросян является секс-символом для какой-то категории пожилых женщин. То, что он свободен, может возбудить фантазии большого количества наших жительниц", – подытожил предприниматель.

Напомним, что артист сейчас все-таки не одинок, он женат на своей помощнице. Он выглядит счастливым в браке с Татьяной Брухуновой.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ТЕЛЕГРАМЕ" – ИНТЕРЕСНЫЕ НОВОСТИ И ПОДАРКИ

Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 1 декабря 2021, 12:28 Источник: "Дни.ру" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Богатая жизнь скромной помощницы Евгения Петросяна

комментарии

Ответить:

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Миллиард на куски: Стала известна судьба наследства Градского

Юрист все просчитал
Шоу-бизнес

"Поставили диагноз": Дочь Толкалиной измучила страшная патология

Требуется лечение
Шоу-бизнес

Первый умер от передозировки, второй сбежал в Грузию: что стало с бывшими мужьями Ларисы Гузеевой

Только в третьем браке ведущая нашла свое счастье
Шоу-бизнес

Возбужденный Нагиев публично проехался по интимным предпочтениям Баскова: Всю жизнь в наклоне!

Разгорелся скандал

Гороскоп

Гороскоп на декабрь 2021 года
Гороскоп на неделю с 29 ноября по 5 декабря 2021 года
Астролог назвала самые удачные дни 2022 года
Названы благоприятные дни для шопинга в 2022 году

Здоровье

Почти 33 тысячи человек заразились коронавирусом в России за сутки
Россиянам посоветовали не выезжать за рубеж на Новый год из-за нового штамма коронавируса
Академик РАН сравнил "антиваксеров" с террористами
Названы худшие по коронавирусу округа Подмосковья

Спорт

Оголенная грудь и мини-шорты: Загитова покрасовалась на камеру
Милохин и Медведева не удержались от страстного поцелуя в губы на глазах у всех
"Просто шик": Загитова оголила роскошные ноги
После развода Малафеева с женой объявлено о рождении ребенка

Регионы

В Долгопрудном мужчина убил брата гвоздодером
В Челябинске задержали пенсионера за убийство 33-летней давности
В горах Сочи фура сорвалась с обрыва
Под Челябинском посетителя ресторана встретила большая крыса
© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+