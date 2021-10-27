"Знает слабые стороны": Урвавшего завидный куш Хабенского обласкал известный актер

В МХТ имени Чехова произошли серьезные перемены. На место Сергея Женовача новым худруком был назначен Константин Хабенский. Артист стал руководителем, отхватив огромное наследство Олега Табакова. В театре мужчина служит 15 лет, поэтому хорошо знаком с труппой, которой ему доверили руководить.
Россияне по-разному относятся к тому, что Константин Хабенский урвал завидный куш. Многие еще не поняли, как будет выглядеть творчество коллектива МХТ имени Чехова под его отвественностью. Корреспонденты ФАН выяснили, как отпрыск Олега Табакова относится к переменам в учреждении культуры.
Продолживший актерскую династию Павел Табаков доволен новым худруком. Он полагает, что большое театральное наследие в надежных руках. Артист обласкал Константина Хабенского добрым отзывом о его достоинствах. "Он понимает людей, которые здесь работают, их нужды, а также знает их сильные и слабые стороны, поэтому здесь он будет успешен", — выразился сын Олега Юрьевича.
Напомним, в Министерстве культуры подчеркнули, что Сергей Женовач оставил престижную должность по личным предпочтениям. В ведомстве полагают, что Константин Хабенский сможет вывести МХТ имени Чехова на новый уровень, поскольку обладает необходимыми качествами.
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