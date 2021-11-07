"Так жить невозможно!": муж пожаловался на Лизу Боярскую

Актер Алексей Гуськов рассказал о разговоре с Максимом Матвеевым. Оказывается, артист недоволен своей супругой, которая лишила его покоя.
Муж Елизаветы Боярской признался, что та ежедневно устраивает дома концерты, репетируя партии на флейте. Судя по всему, творчество жены порядком надоело ее избраннику. "Так жить невозможно!", – поделился актер. Отметим, что дочь Михаила Боярского ранее исполнила роль флейтистки Большого симфонического оркестра.
К слову, музыкальный инструмент артистка освоила еще в вузе, а при работе над ролью совершенствовала навыки. Домочадцы звезды уже оценили умение Елизаветы Боярской по полной программе.
Напомним, в начале текущего года Максим Матвеев работал над новым сезоном сериала "Триггер". На съемках он провел пять месяцев. Все это время актер жил отдельно от семьи. А Елизавета Боярская с двумя детьми осталась дома в Санкт-Петербурге. Ее муж же переехал в Москву. Правда, иногда он ненадолго приезжал, чтобы видеться с близкими.
Как писали "Дни.ру", артистка сейчас очень много работает. Между тем она не скрывает, что не всеми своими ролями довольна. Иногда Елизавета Боярская подумывает бросить кино и открыть пельменную.
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