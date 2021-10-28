Боярская вышла в свет с исхудавшим Матвеевым после многих месяцев жизни порознь

Елизавета Боярская и Максим Матвеев посетили премьерный показ многосерийного фильма "Седьмая симфония". В телепроекте актриса исполнила роль флейтистки Веры Преображенской, которая играла в составе оркестра в блокадном Ленинграде. По словам Боярской, едва увидев название сценария, она сразу загорелась желанием сниматься. Тема блокады, призналась актриса, для ее семьи особенная.
Боярская сейчас очень много работает. Между тем актриса не скрывает, что не всеми сыгранными ролями довольна. Иногда Елизавета думает бросить кино и открыть пельменную, но любовь к профессии ее отрезвляет.
Присутствующие на премьере "Седьмой симфонии" отметили, что супруг Елизаветы Боярской, Максим Матвеев, очень исхудал. Внешний вид 39-летнего актера вызвал недоумение.
В начале этого, 2021 года, Максим Матвеев работал над новым сезоном сериала "Триггер". На съемках проекта актер провел пять месяцев. Все это время знаменитость проживала отдельно от семьи. Боярская с двумя детьми осталась дома в Санкт-Петербурге, а Матвеев переехал в Москву, где располагалась площадка "Триггера". "Он иногда приезжал, но максимум на один-два дня", – делилась Елизавета Боярская. Вероятно, Максим потерял вес от тоски по любимым жене и детям.
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