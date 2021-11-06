Черепаха Тортилла: нырнувшая в воду Лолита показала оголенные ягодицы

Не так давно Лолита Милявская вновь поразила публику своим преображением. 57-летняя певица избавилась от лишних килограммов, и теперь может похвастаться изящной фигурной. Такого результата знаменитость достигла во многом благодаря физическим нагрузкам.
Лолита знает, что с помощью плавания можно похудеть. Недавно она отправилась в бассейн, где с удовольствием провела время. Процесс певица сняла на видео, после чего опубликовала ролик в "Инстаграм". На заставку артистка установила стоп-кадр, на котором запечатлены ее оголенные ягодицы.
В качестве музыкального сопровождения Милявская выбрала песню черепахи Тортиллы из кинофильма "Приключения Буратино". Так Лолита, известная самоиронией, в очередной раз посмеялась над собой. Поклонники же оценили чувство юмора артистки и наградили ее всевозможными комплиментами.
"Ржать с себя – великое искусство!", "Красотка", "Какая офигенная фигура", "Лола, ты прекрасна!", – написали фанаты.
Ранее поклонники обсудили еще одно видео Лолиты Милявской. Две недели назад певица опубликовала в "Инстаграм" ролик, на котором предстала в черном мини-платье. Почитатели обратили внимание на худые ноги знаменитости.
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