"Жги, Лола": Милявская вызвала ажиотаж голыми ногами

Певица разместила в своем микроблоге свежий ролик, на котором предстала в черном мини-платье. Снимая видео, она сделала акцент на худых ногах. При этом звезда с иронией сообщила, что пытается изобразить Светлану Лободу.
Лолита Милявская поведала, как идет работа над вторым сезоном шоу "Суперстар" телеканала НТВ. Она рассказала, что съемочный процесс завершается.
Поклонники исполнительницы осыпали ее комплиментами, заявив, что она выглядит потрясающе. Фолловеры считают, что артистка выглядит на два-три десятка лет моложе. "Богиня", "Шикарная", "Жги, Лола", – пишут восхищенные пользователи соцсети.
Отметим, что Лолита Милявская действительно проделала большую работу над собой. Напомним, певице за два удалось скинуть около двадцати килограммов. Теперь она с удовольствием носит обтягивающие наряды и демонстрирует свое тело в соцсетях.
Кроме того, Лолита Милявская не скрывает, что ради красоты и сохранения молодости обращалась к пластическому хирургу. Артистка не видит ничего постыдного в том, чтобы следить на своим внешним видом и пользоваться услугами специалистов. Колкости и негативные комментарии хейтеров же она старается игнорировать.
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Милана Балагезян гадалка от бога или Милана Балагезян вернула мужа в семью или Милана Балагезян Маг от бога или еще что то в этом роде! Короче Супер заголовок!