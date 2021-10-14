Игривого Костюшкина засняли во время поцелуя с Лолитой: Как смачно!

Лолита Милявская была замужем пять раз. Несмотря на все трудности, артистка все еще верит в любовь и искренне любит людей.

При этом предпочтения у знаменитости самые разные. Она комфортно чувствует себя рядом с мужчиной, который сильно младше нее. Певица уверена в себе. а в армии ее поклонников есть представители всех возрастных категорий. Не боится она и появления в неоднозначных роликах.

Так, некоторое время назад на странице Стаса Костюшкина в "Инстаграме" появились неожиданные кадры. Сперва мужчина активно рассказывает Лере Кудрявцевой и Лолите о маске, которую он приклеил на лицо. За дверью за ними наблюдает музыкальный критик Сергей Соседов. Сцена заканчивается тем, что певец передает маску Милявской путем поцелуя. Некоторым даже показалось, что жест был слишком интимным.

Сама Лолита отреагировала на ситуацию крайне позитивно. Все вместе они посмеялись, а светловолосая ведущая даже сняла происходящее на камеру. Публика активно отреагировала не событие. Некоторые отметили, что артисты якобы совсем забыли о том, что сейчас мы живем во время пандемии Covid-19.

"Ребятушки, а как же ковид?", "Ой, как негигиенично", "Это взасос что ли было?", "Все обнимаются, целуются, а как же ковидные меры?","Как смачно поцеловал!", "Хоть кто-то несет позитив в массы. Для поднятия иммунитета человек должен не меньше восьми человек в день обнять, и поцелуи тоже поднимают", "Сладкие", – прокомментировали подписчики.

