Обсосавшая губы Кудрявцевой Лолита готовит грандиозную пьянку

Роскошная женщина и зажигательная артистка Лолита Милявская знает толк в развлечениях. Она не только частая гостья на звездных корпоративах и светских тусовках, но и массовик-затейник на различных телешоу. Недавно певица впечатлила лесбийскими ласками в эфире канала НТВ. Лолита Милявская обсосала губы Леры Кудрявцевой, пока она поздравляла Николая Баскова с днем рождения.
Очевидно, праздники для артистки имеют важное значение. Она и сама совсем скоро станет именинницей. Уже 14 ноября Лолите Милявской исполнится 58 лет. По этому случаю знаменитость хочет закатить бурное веселье. В знаменательную дату звезда играет в спектакле, поэтому гулянку придется чуточку перенести. "Следующий день у меня выходной, поэтому намечается грандиозная пьянка", — призналась брюнетка.
Эстрадная дива рассказала, что праздновать день рождения будет вместе с близкими и друзьями, как это принято в мире шоу-бизнеса. Но одной пирушкой Лолита Милявская ограничиваться не хочет. Через некоторое время после основного торжества она организует дополнительные посиделки в узком кругу, куда входят самые важные для нее люди.
Напомним, певица неравнодушно относится к спиртным напиткам. Ранее Лолита Милявская сообщала, как тяжело ей было отказываться от алкоголя на три месяца по наказу врача.
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