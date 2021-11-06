Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Королевская семья Британии

Топ новостей недели

"Вот и все": Сменившая пол Зудина объяснила резкие перемены
Известный телеведущий врезал Марии Шукшиной: Глупа, как пробка
"Мозги отвалились": выселенная тяжелобольная Казьмина показала нос
Топалов остался один: стало известно об уходе 31-летней Регины Тодоренко
партнеры
Суббота
6 ноября
Лента новостей
12:35
Вымотанная разборками с экс-мужем Гагарина замечена на курорте с новым возлюбленным
11:56
"Красиво похоронили!": Элитную могилу Вайкуле на кладбище украсили сердечками
11:49
Женатый актер Адабашьян увел молодую любовницу у Кончаловского
11:47
Рискнули жизнями: Джиган и Самойлова подвергли своих детей опасности
10:58
Фото престарелого Виторгана без одежды шокировали народ
10:55
Минск рассчитывает на бонусы от Москвы за признание Крыма – политолог Казакевич
10:47
Малахов сделал признание об общем ребенке с матерью-кукушкой Собчак: Уже школьник
10:46
"Я уцелела": Празднующая юбилей Собчак похвалилась итогом смертельной аварии
08:16
Многодетная Костенко шокировала народ животом после родов
06:52
Гороскоп на неделю с 8 по 14 ноября 2021 года
04:07
Это была смерть: Чем обернулось для Барановской расставание с Аршавиным
02:31
"Одержим": Чем принц Гарри бесит Меган Маркл
00:38
Праздник Чудотворной иконы Божией Матери: традиции и приметы 6 ноября
22:15
Обучающиеся в частной школе за миллионы дети Пугачевой и Галкина поют блатные песни
20:14
Обобранный мошенниками экс-муж Гагариной получил от ворот поворот
17:54
Мать ошарашила словами о женщинах Тимати: Более ста
17:47
"Бегала от мамы по двору": вскрылась правда о трудном детстве Собчак
17:45
Известный актер плюнул вслед вышвырнутой Бузовой: Недоразумение от искусства
16:54
"Не хочет делить место с другими партнерами": вскрылась неожиданная причина распада группы Artik & Asti
16:43
Рыдай, Виталина: овдовевший Шаляпин развлекается с похоронившей Джигарханяна 78-летней Власовой
16:39
"Могут появиться новые материалы": Журналист Портников о компромате на Зеленского
16:29
Участники "ДОМа-2" закидали камнями именинницу Собчак
16:23
"Зачем вы так себя ведете?": Зверев подвергся жестокой травле в Москве
15:46
53-летнюю Алику Смехову застали с бородатым джигитом
15:41
Водонаева без одежды в ванной всполошила россиян
15:31
Известный телеведущий вылил ушат грязи на Олега Табакова: женоненавистник и обманщик
15:31
Мать сбежавшей Бузовой слегла с опасным недугом
14:07
Богомолов обратился к Собчак в важный день на фоне обвинений в нелюбви
13:59
Фоменко в компании оголенных женщин взбудоражил народ
13:35
"Это жесть": натянувшая трусы до ушей Каменских вызвала оторопь
13:27
Умерла заслуженная артистка России
13:14
Обязан своим успехом: празднующий Прилучный показал главную в своей жизни женщину
12:55
Оскорбленная Сябитова дала оплеуху Васильеву
12:46
Надо ли платить долги по унаследованной квартире
12:34
"Большой риск потерять зрение": Бузову отговаривают оперироваться до родов
11:58
Кардинально изменившаяся Седокова стала неузнаваемой
11:53
Постельные забавы с мужем: Шпица ответила на шумиху из-за появившихся в Сети интимных кадров
11:25
Иностранцев в России предупредили об обнулении пенсий
11:12
Оплеванная Кудрявцева сбежала из страны
11:11
Потерявшая связь с реальностью Асмус оставила больную дочь на Харламова: Рыдала и тряслась
10:47
"Я ужасно горжусь": помятая Собчак публично себя расхвалила
10:43
Песков рассказал о давнем приглашении Лукашенко посетить Крым
08:31
Затасканный Анджелиной Джоли по судам Брэд Питт начал бояться женщин
06:22
Не отстает от мужа: Кейт Миддлтон заметили с другим мужчиной после новостей о разводе
04:02
К чему снится обувь
01:29
День апостола Иакова Младшего: приметы и запреты 5 ноября
22:49
Васильев в шоке от внешнего вида "распутницы" Глюкозы: Отсылают в бордель
20:18
Винокур пошел против отца ради мертвых родственников: Я их не потерял
17:50
Без денег и еды: брошенный под Новый год Киркоров задумался о смерти
17:43
Беременная любовница Соколовского отказалась от брака
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Известный актер плюнул вслед вышвырнутой Бузовой: Недоразумение от искусства
"Человек пострадал физически!": Винокур о харассменте и покинувшей МХАТ Бузовой
Садальский разнес в пух и прах современных артистов: Все превращается в коричневое изделие
"Черная метка на ТВ": как Кобзон и Пугачева связаны с 20-летним забвением Вики Цыгановой
Рыдай, Виталина: овдовевший Шаляпин развлекается с похоронившей Джигарханяна 78-летней Власовой
Песков рассказал о давнем приглашении Лукашенко посетить Крым
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
Женатый актер Адабашьян увел молодую любовницу у Кончаловского

Женатый актер Адабашьян увел молодую любовницу у Кончаловского

Знаменитости дружат и сотрудничают с юности.
прочитано 459 раз

В августе этого, 2021 года, звезда фильма "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона: Собака Баскервилей" Александр Адабашьян отметил 76-й день рождения. Несмотря на почтенный возраст, знаменитость активно трудится. Вместе с 53-летней актрисой и режиссером Анной Чернаковой артист продюсирует фильмы и пишет сценарии.

ПО ТЕМЕ

Беременная Порошина сбежала от известного режиссера: Мне пришлось

"В спальне Михалкова висят мои работы": Александр Адабашьян о дружбе с кинорежиссером

Андрей Сергеевич Кончаловский

Андрей Сергеевич Кончаловский режиссер

 Никита Сергеевич Михалков

Никита Сергеевич Михалков кинорежиссёр, актёр, сценарист и продюсер

По словам кинокритика Александра Шпагина, Александра Адабашьяна и Анну Чернакову связывает не только творчество. Дескать, кинодеятели являются любовниками, что для их коллег давно не секрет. Между тем актер фильмов о Шерлоке Холмсе много лет женат на художнице Екатерине Шадриной. Супруга подарила знаменитости двух дочерей – Александру и Екатерину. У Адабашьяна и Шадриной подрастают семь внуков, пять из которых родила их старшая Сашенька.

Давно замужем и Анна Чернакова. В годы жизни за рубежом актриса познакомилась с прославленным композитором Гэвином Брайерсом, вышла замуж и родила детей. Сделать карьеру на чужбине Чернакова не смогла, поэтому вернулась в Россию. По слухам, отпрыски актрисы остались с отцом. Брайерс сейчас живет в Лондоне и все еще официально женат на Чернаковой.

После возвращения на родину у Анны Чернаковой случился роман с режиссером Андреем Кончаловским, который старше ее на 31 год, но отношения и не сложились. Поговаривают, что актрису увел у кинематографиста женатый Адабашьян. Интересно, что Александр Адабашьян с юности крепко дружит с Андреем Кончаловским и его братом Никитой Михалковым, у последнего Александр Артемович снимался очень много раз.

В 2019-м свет увидело совместное детище Адабашьяна и Чернаковой – картина "Про Лелю и Миньку". Кинодеятели вместе написали сценарий к ленте, спродюсировали и сняли ее. Деньги на фильм по книге Михаила Зощенко знаменитости получили из госбюджета.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ДЗЕНЕ" – ТОЛЬКО ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

Андрей Кончаловский. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 6 ноября 2021, 11:49 Источник: "Экспресс газета" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Рубенсовская женщина: Пегова в купальнике показала выпуклости и изгибы

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Сериалы

Обязан своим успехом: празднующий Прилучный показал главную в своей жизни женщину

Актер заговорил о личном
Шоу-бизнес

Оскорбленная Сябитова дала оплеуху Васильеву

Телесваха не стесняется выражать сое мнение

Шоу-бизнес

Кардинально изменившаяся Седокова стала неузнаваемой

Видео певицы вызвало ажиотаж

Шоу-бизнес

"Я уцелела": Празднующая юбилей Собчак похвалилась итогом смертельной аварии

Блондинка обратилась к россиянам

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 8 по 14 ноября 2021 года
Гороскоп на ноябрь 2021 года
Гороскоп на неделю с 1 по 7 ноября 2021 года
2022-й станет решающим: 4 знака зодиака, жизнь которых кардинально изменится в следующем году

Здоровье

В России за сутки ковидом заболели 40 443 человек
Доктор Мясников предупредил об опасности массовой вакцинации детей от ковида
Вирусолог Альтштейн поддержал продление удаленки для студентов
За сутки в России заболели ковидом 39 008 человек

Спорт

Российские фигуристки победили всех соперниц и поставили 2 мировых рекорда на соревнованиях в Канаде
Гончаренко шокирована выступлением Трусовой с переломанной костью
Показала класс: Оскандалившаяся Аверина вернулась в Японию
"Только когда он хочет": Медведева боится самостоятельно трогать Милохина

Регионы

В Твери кота по кличке Куар сделали смотрителем музея
В Алтайском крае бетонная стена насмерть придавила двух женщин
Под Москвой при пожаре в квартире погиб человек
Житель Пятигорска перевел мошенникам 2 миллиона рублей
© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+