Женатый актер Адабашьян увел молодую любовницу у Кончаловского

Знаменитости дружат и сотрудничают с юности.

В августе этого, 2021 года, звезда фильма "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона: Собака Баскервилей" Александр Адабашьян отметил 76-й день рождения. Несмотря на почтенный возраст, знаменитость активно трудится. Вместе с 53-летней актрисой и режиссером Анной Чернаковой артист продюсирует фильмы и пишет сценарии.

По словам кинокритика Александра Шпагина, Александра Адабашьяна и Анну Чернакову связывает не только творчество. Дескать, кинодеятели являются любовниками, что для их коллег давно не секрет. Между тем актер фильмов о Шерлоке Холмсе много лет женат на художнице Екатерине Шадриной. Супруга подарила знаменитости двух дочерей – Александру и Екатерину. У Адабашьяна и Шадриной подрастают семь внуков, пять из которых родила их старшая Сашенька.

Давно замужем и Анна Чернакова. В годы жизни за рубежом актриса познакомилась с прославленным композитором Гэвином Брайерсом, вышла замуж и родила детей. Сделать карьеру на чужбине Чернакова не смогла, поэтому вернулась в Россию. По слухам, отпрыски актрисы остались с отцом. Брайерс сейчас живет в Лондоне и все еще официально женат на Чернаковой.

После возвращения на родину у Анны Чернаковой случился роман с режиссером Андреем Кончаловским, который старше ее на 31 год, но отношения и не сложились. Поговаривают, что актрису увел у кинематографиста женатый Адабашьян. Интересно, что Александр Адабашьян с юности крепко дружит с Андреем Кончаловским и его братом Никитой Михалковым, у последнего Александр Артемович снимался очень много раз.

В 2019-м свет увидело совместное детище Адабашьяна и Чернаковой – картина "Про Лелю и Миньку". Кинодеятели вместе написали сценарий к ленте, спродюсировали и сняли ее. Деньги на фильм по книге Михаила Зощенко знаменитости получили из госбюджета.