Беременная Порошина сбежала от известного режиссера: Мне пришлось

У знаменитости пятеро детей, а рождение наследников, как известно, накладывает на любую женщину определенные ограничения – в основном это касается профессиональной деятельности. Именно так случилось у Марии Порошиной во время ее третьей беременности.
У актрисы была возможность поработать с великим режиссером – Андреем Кончаловским. Порошина начала сотрудничать с ним в Театре Моссовета и получила роли сразу в двух в спектаклях. Однако вскоре "интересное" положение вынудило артистку отказаться и практически бежать от известного режиссера.
"Мне пришлось оставить репетиции и "выпасть" на какое-то время," – рассказала звезда.
Впрочем, в полноценном декретном отпуске знаменитость ни разу так и не была: едва исполнив важнейшую роль в жизни каждой женщины, Порошина каждый раз вновь возвращалась в театр. Профессия театральной актрисы имеет для звезды огромное значение.
Сейчас актриса работает с пятью разными компаниями и одновременно играет в семи интересных спектаклях – об этом она рассказала в интервью "Вечерней Москве". У Марии Порошиной сегодня есть возможность работать с талантливейшими режиссерами, однако о неудавшемся сотрудничестве с Кончаловским она все еще вспоминает.
Кстати, недавно 47-летнюю актрису вновь заподозрили в беременности. Мария Порошина сначала остро реагировала на подобные слухи, но потом бывший муж сумел успокоить артистку.
Популярные темы форума
Жена стала пропадать по ночам
Какой подарок сделать бабушке?
При первых признаках болезни
Милана Балагезян гадалка от бога или Милана Балагезян вернула мужа в семью или Милана Балагезян Маг от бога или еще что то в этом роде! Короче Супер заголовок!
Кто подскажет?