"В спальне Михалкова висят мои работы": Александр Адабашьян о дружбе с кинорежиссером

Несколько дней назад Александр Адабашьян отметил свой день рождения. Сценарист, режиссер и актер в одном лице. Большинство любителей российского кинематографа не понаслышке знают, что Адабашьян довольно близко общается с Никитой Михалковым.

Александр Артемович является одной из самых ярких фигур своего времени, правда, внешность актера иногда лишала его возможности заполучить заветную роль. Дело в том, что рост Адабашьяна составляет 160 сантиметров.

Видимо, 13-летняя дружба с Никитой Михалковым все же спасла ситуацию. По сей день Александр работает над различными кинопремьерами. До того, как прогремела бушующая пандемия коронавируса, режиссер успел закончить картину "Про Лелю и Миньку" по ранним рассказам Зощенко.

Теперь артист работает над историями для детей и старается просвещать молодое поколение. Стоит отметить, что уже около 25 лет Адабашьян вместе с Михалковым пишет сценарий будущего фильма о жизни Грибоедова.

Проблемным моментом стали локации, на которых режиссеры планировали снимать автобиографию. Для полного погружения в историю Грибоедова съемочная команда должна добраться до Грузии, Армении и Ирана. На данный момент сделать это весьма тяжело.

Удивительно, что давний друг Никиты Михалкова не принимает участия в его авторском шоу "Бесогон". По словам Александра Артемовича, передача кинорежиссера создана для того, чтобы менять будущее и побуждать молодежь решаться на эти перемены.

Дружбу сценаристов действительно можно назвать близкой. Одно дело поддерживать творчество своего друга, другое – развешивать ранние работы своего коллеги в спальной комнате.

Супруга Никиты Сергеевича однажды заявила, что в их спальне все еще висят эскизы Александра Артемовича.

"Это правда, висят мои эскизы к первому фильму Михалкова "Свой среди чужих, чужой среди своих". Я подарил эскизы, а он их повесил на стену", – рассказал в одном из интервью Адабашьян.

Напомним, что по профессии Александр художник. Актер является выпускником Строгановского художественного училища. Как выяснилось, у Никиты Михалкова много картин известного друга.

