Водонаева без одежды в ванной всполошила россиян

Экс-участница "ДОМа-2" активно ведет социальные сети и постоянно общается с подписчиками. Недавно она решила провести игру, где отвечала фотографиями на вопросы поклонников. Фанаты засыпали девушку вопросами о ее жизни и работе.
Кто-то из подписчиков попросил выложить фото в ванной и Алена с удовольствием это сделала. Она продемонстрировала снимок с профессиональной фотосессии, где позирует в ванной без одежды, демонстрируя свои формы. Пользователи Сети пришли в восторг от кадра.
Помимо провокационного снимка, Водонаева показа фото сына и любимого кота. Кстати, пушистому любимцу журналистка недавно купила квартиру. Черный мейн-кун по кличке Эскобар со звездой реалити уже давно, но у ее подрастающего сына внезапно открылась аллергия на животных. В связи с этим жить все вмести они не могут.
Алена решила вопрос кардинально, купив апартаменты в Хамовниках за 19 миллионов и переселив туда кота. Этот район всегда был самым любимым у журналистки и она мечтала туда переехать. Недавно она даже перенесл туда свой салон красоты, раньше он располагался на Новом Арбате. Пока в новых апартаментах проживает лишь домашний любимец, но вскоре звезда планирует решить этот вопрос.
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