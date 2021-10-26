19 миллионов и элитный район: Плюнувшая в нищий народ Водонаева купила квартиру коту

Знаменитость опубликовала пост и рассказала, что у ее сына началась сильная аллергия на ее любимого кота, Эскобара. Черный мейн-кун появился в семье уже достаточно давно. с тех пор журналистка не разлучается с ним. Питомец уже давно стал вторым самым ожидаемым персонажем в личном блоге Алены после ее наследника. Она призналась, что нашла выход из ситуации.
Все поклонники Алены Водонаевой знают, как давно она мечтает жить в элитном районе Москвы, Хамовниках. Ведущая много раз рассказывала, что однажды непременно приобретет там квартиру, а недавно переместила свой салон с Нового Арбата именно в место мечты. Несколько дней назад журналистка заявила, что решила купить квартиру Эскобару недалеко от салона красоты.
Алена рассказала, что пока сама не сможет жить с котом, но планирует подселить к нему еще одного питомца, на этот раз белого цвета. Многие подумали, что дива шутит, ведь чувство юмора у нее прекрасное, но это не тот случай. Позднее она рассказала, что ипотеку ей одобрили. Теперь стало известно, что квартира якобы уже приобретена.
Сообщается, что теперь Эскобар полноправный владелец двухкомнатной квартиры в Хамовниках. Стоила она около 19 миллионов рублей. В целом, жилье в том районе стоит намного дороже, но в квартире еще предстоит сделать серьезный ремонт. В Сети уже пошутили, что теперь каждый мечтает стать не мужем Алены Водонаевой, а ее котом.
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Милана Балагезян гадалка от бога или Милана Балагезян вернула мужа в семью или Милана Балагезян Маг от бога или еще что то в этом роде! Короче Супер заголовок!