Жирующая Водонаева плюнула в бедных россиян: Зачем ты мне нужен, пес?

Недавно журналистка рассказала, что планирует купить квартиру своему коту. На днях мечта стала реальностью.

Все поклонники дивы знают, что она очень давно хочет перебраться в Хамовники. В какой-то момент она даже перенесла свой салон красоты, чтобы быть ближе к месту силы. Теперь в ее жизни наступил новый этап. Алена пожаловалась поклонникам на то, что у ее мамы и сына началась страшная аллергия на ее любимого кота, Эскобара. Отдавать питомца она отказалась, потому пришлось решиться на крайние меры.

В личном блоге Алена Водонаева рассказала, что намерена купить коту квартиру в Хамовниках, чтобы он мог оставаться один. Позднее она хочет подселить к нему еще одного питомца, но уже белого цвета. Недавно стало известно, что все свершилось. Знаменитость взяла ипотеку и стала владелицей квартиры за 19 миллионов рублей. Впереди ее ждет капитальный ремонт.

После новости о событии в Сети стали шутить, что раньше все мечтали жениться на Алене, а теперь хотят стать ее котом. Сперва журналистка смеялась вместе со всеми, но потом вышла из себя. В "историях" личного блога она рассказала, что незнакомые люди начали просить у нее денег. Она не понимает, по какой причине поклонники считают нормальным "взвалить" на ее свои трудности.

Алена Водонаева заявила, что ей жаль людей в тяжелом положении. При этом, когда ее просят погасить долги или закрыть кредит, она приходит в ярость. Знаменитость призвала всех нести ответственность за себя и работать. Больше всего ей не понравились просьбы мужчин. "Хотят быть моими котами. Зачем ты мне нужен, пес?" – высказалась она.

