Овдовевшего Шаляпина обвинили в убийстве человека

Виктор Дробыш знает множество неожиданных фактов о звездах отечественного шоу-бизнеса. Однако иногда публика не может оценить, насколько правдивы его высказывания.

На этот раз продюсер пришел в студию к ведущей Иде Галич. Ранее он принялся критиковать знаменитостей и начал с Филиппа Киркорова. Тогда он обронил фразу о том, что якобы пригласил бы поп-короля на должность личного охранника или уборщика. Многим цитата показалась оскорбительной. Некоторые решили, что Виктор Яковлевич просто пошутил.

В новом выпуске телешоу продюсер вдруг прошелся и по Прохору Шаляпину. Публика не может понять, почему и зачем знаменитость делится такими откровениями. Композитор вдруг указал, что несколько лет назад в СМИ появилась новость о том, что исполнитель убил человека.

Сам Прохор не стал общаться с журналистами о преступлении, в котором его обвиняли все. Он просто отправил всех представителей прессы к Виктору Дробышу. Наставник вспомнил, что тогда просто выкручивался из ситуации, хотя и не понимал, что происходило в жизни певца.

Продюсер признался, что правды не знает до сих пор. Несмотря на то, что сейчас уже все забыто, он так и не добился ответа от Прохора Шаляпина. По его словам, на все его недоумения артист якобы ответил лишь: "Какая разница?". Теперь поклонники исполнителя мечтают услышать и его официальный комментарий на эту неожиданную тему.

