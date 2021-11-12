Подозреваемая во взятках мать Шаляпина сделала признание

Мать Прохора Шаляпина отвергает обвинения следствия и считает их неправомерными.

Российского шоумена Прохора Шаляпина в последнее время преследуют неудачи. Сначала он овдовел, потеряв свою американскую новоиспеченную супругу. Она умерла от последствий коронавируса. Теперь под угрозой родная мать, которая работает медсестрой в госпитале.

ПО ТЕМЕ Адвокат прокомментировал новость о тюремном сроке матери Шаляпина

Напомним, мать Прохора Шаляпина Елену Колесникову обвиняют в том, что она якобы помогала списывать исправительные работы осужденным. Ей якобы давали взятки за то, что она подделает документы. За это в России можно получить реальный срок до девяти лет лишения свободы.

Елена Колесникова рассказала, что стала фигурантом уголовного дела о взятках из-за "подсунутых бумаг". По словам женщины, ее подставили на работе.



Колесникова призналась, что не считает себя виновной, так как была не в курсе неправомерных действий, на которые ее якобы подтолкнули коллеги.



"У меня на работе есть недобросовестные сотрудники, в частности, отдел кадров, которые мне подсунули эти бумаги подписать. У меня доступа к делам осужденных не было, это работа завхозов, но не моя никак", — рассказала мать Шаляпина.



Женщина также добавила, что ждет от суда справедливого решения, которое ее оправдает.