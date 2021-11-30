Убитый горем Ургант посвятил песню покойному Градскому: Ему бы не понравилась!

На днях появилось страшное известие. Из жизни ушел Александр Градский.

Известно, что состояние мэтра ухудшилось еще в начале осени. Тогда он перенес коронавирусную инфекцию. После артист все пытался восстановиться, но ложиться в больницу отказывался. Близкие рассказывали, что тогда он почти перестал выходить из дома. В какой-то момент исполнитель пошел в ванную комнату и потерял сознание.

Александра Градского госпитализировали. Врачи сделали все необходимые процедуры и попытались поставить знаменитость на ноги. К несчастью, положительной динамики не случилось. 28 ноября легендарный исполнитель ушел из жизни. Свои соболезнования близким звезды принесли многие коллеги. Владимир Путин опубликовал официальное обращение на своем сайте.

Буквально недавно певец давал интервью, радовался первым словам сына и утверждал, что собирается похудеть на 40 килограммов. Вся страна не может поверить в то, что артиста больше нет. Иван Ургант не смог оказаться в стороне в такой день. Он отметил, что Александр Борисович был для них всех "другом и учителем".

Ведущий решил, что они с музыкальным коллективом должны исполнить один из хитов Александра Градского. Он пошутил, что за качество исполнения они вовсе не переживают. "Ему бы все равно не понравилась версия", – улыбнулся Ургант. Композиция довела зрителей до слез,