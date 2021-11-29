"Усики снимают трусики": Бывший муж Бородиной пересадил на лицо пикантные волоски

В период развода и после этого драматичного события Ксения Бородина показала фанатам любимый типаж мужчин. За основу она взяла актеров из турецких сериалов — горячих брюнетов с аккуратной бородкой.
К слову, Курбан Омаров совершенно не попадал под описание рокового красавца из мечт телеведущей. Не исключено, что голубоглазый кавказец даже почувствовал себя уязвленным. Этому нашлось подтверждение — бывший муж звезды решился на операцию по трансплантации волос.
Бизнесмен прибыл в турецкую клинику, чтобы его гладкое личико стало более мужественным. Мужчине пересадили пикантные волоски с затылка на область вокруг рта. В итоге экс-супруг Ксении Бородиной получил долгожданную бороду — и смех, и грех.
Россияне удивились неожиданному поступку Курбана Омарова. Не каждый смог понять, зачем бизнесмен внезапно решился на странную процедуру. Лишь немногим понравилось преображение мужчины. "Красивые усики снимают любые трусики", — пошутил один из пользователей Сети.
Теперь остается ждать, как на все это отреагирует Ксения Бородина. Поклонники пристально следят за ее страничкой в "Инстаграм", чтобы не пропустить яркий комментарий. Возможно, Курбан Омаров стал для звезды более привлекательным.