"Приехал тити делать": Пришлепнутый разводом экс-супруг Бородиной ложится под нож

Курбан Омаров прибыл в клинику пластической хирургии. Бывший муж Ксении Бородиной готовится к операции.

В августе 2021 года звезда шоу "Дом-2" Ксения Бородина и бизнесмен Курбан Омаров официально расторгли брак. Шесть лет семейной жизни завершились непримиримым конфликтом. Теперь ведущая избегает встреч с экс-супругом, да и он не горит желанием. На днях Курбан Омаров улетел в Турцию, чтобы отвлечься от развода, который обидно пришлепнул его.

На заграничном курорте бизнесмен решил провести время с пользой, а не праздно валяться на пляже. Он нагрянул в салон пластической хирургии, чтобы усовершенствовать свою внешность. В Сети появился ролик, где Курбан Омаров рассматривает результат чужой операции над телом. "Так тоже можно сделать?!" — с удивлением спросил мужчина у сотрудницы клиники.

Пока экс-супруг Ксении Бородиной хранит интригу и не сообщает, что именно он решил изменить в своем обличии. Однако пользователи Сети уже вовсю обсуждают идеи. "Бородку хочет", "Курбан приехал либо нос, либо тити делать", "Не мужчина, а загадка", — размышляет народ.

Пока Курбан Омаров занят своей красотой, Ксения Бородина снимается с расстегнутой ширинкой. В процессе развода телеведущая заметно похудела, а потом набрала мышечную массу на проекте "Ледниковый период". Теперь брюнетка регулярно крутится перед зеркалом, любуясь собой.