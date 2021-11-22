Новый роман? Бывший муж Бородиной заинтриговал народ

Накануне вечером в инстаграм-аккаунте экс-супруга Ксении Бородиной появился интригующий снимок, на котором видно, как в большой ладони мужчины лежит миниатюрная женская ручка. Лица спутницы Курбана Омарова при это не видно.
"Ничего особенного, идите спать," – подписал снимок бизнесмен, добавив еще больше интриги.
Напомним, что намеки на новый роман появляются в аккаунте Омарова не впервые. Недавно мужчина показал в Сторис, как он отдыхает в кинотеатре с неизвестной спутницей – тогда в кадр попали только ноги пары, закинутые на впереди стоящее кресло. Мужчина сразу предположил, что публика тут же начнет гадать и терзаться сомнениями относительно личности его спутницы, но все же предпочел хранить интригу.
Сама Ксения Бородина тогда словно бы поспешила ответить бывшему, разместив в своих Сторис отдаленно похожее фото. Брюнетка закинула ногу на приборную панель автомобиля, находясь на пассажирском сидении. Фолловеры Бородиной тут же решили: это намек на то, что на месте водителя находится загадочный мужчина, а заодно и красноречивый ответ бывшему.
Что касается личности новой пассии Омарова, то ее действительно уже активно обсуждают в Сети. Пользователи предполагают, что возлюбленной бизнесмена может быть его партнерша Регина, которая часто появляется в скетчах бизнесмена. Также некоторые подозревают, что Омаров проводит время с матерью своего сына и своей бывшей женой – Аллой.
Ранее "Дни.ру" писали о том, что бывший муж Ксении Бородиной утешился девушками после развода.