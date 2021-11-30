Изувеченную Бузову экстренно госпитализировали: Капельницы и физиотерапия

Некоторое время назад близкий друг и PR-менеджер рассказал о серьезных проблемах со здоровьем поющей ведущей. Он подчеркнул, что все началось после участия в шоу.

Ольга Бузова работает почти круглосуточно. Известно, что своим проектам она отдает все силы, за что периодически ее критикуют даже поклонники. Например, во время участия в шоу "Ледниковый период" она так хотела стать первой и научиться всему, вопреки словам многих, что продолжила кататься даже с тяжело травмой. Ситуация могла завершиться крайне печально, но, к счастью, в тот момент все обошлось.

Тогда знаменитости диагностировали перелом ребер. Врач предупредил знаменитость, что выходить на лед в таком состоянии крайне опасно. Однако она продолжила стоять на своем. По словам Антона Богославского, после этой программы и пары других артистка никак не может отправиться до конца.

Известно, что у Ольги Бузовой имеются проблемы с рукой. Она долго терпела, тренировалась на пилоне и даже не показывала поклонникам, что ее что-то беспокоит. Однако в какой-то момент боль стала невыносимой. Было принято решение о госпитализации, но и ее поющая ведущая решила прервать. Все дело в том, что ей было необходимо вернуться к работе на несколько дней, чтобы завершить съемки.

После "перерыва" знаменитость снова заявила о том, что ложиться в больницу. Она сняла поклонникам "истории" в лифте и рассказала, что возвращается в медицинское учреждение, чтобы восстановить руку. Пока артистка не будет выходить на связь. По ее словам, она не хочет расстраивать публику, показывая капельницы, физиотерапию и другие процедуры.