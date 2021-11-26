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Шоу-бизнес
Травма серьезная: врачи отказались от Бузовой после известий о возможных осложнениях

Травма серьезная: врачи отказались от Бузовой после известий о возможных осложнениях

Ольга Бузова выписывается из клиники ради работы и любимых поклонников.
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Недавно поющая ведущая Ольга Бузова своем микроблоге рассказала, что вынуждена лечь в больницу из-за беспокоящей ее травмированной руки. Звезда даже на некоторое время пропала с радаров поклонников.

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 Ольга Игоревна Бузова

Ольга Игоревна Бузова певица, ведущая

Теперь же ей стало немного легче, и 35-летняя Бузова решила не завершать лечение. Она выписывается ради съемок "X-Factor. Беларусь".

Врачи уговаривали Бузову остаться, ведь травма руки довольно серьезная, и могут начаться осложнения. Но певица все же уговорила медиков отказаться от нее и подписала необходимые документы на досрочную выписку.

"Я завтра лечу в Минск, и должна быть рядом во время прямого эфира со своей командой", – сообщила Бузова в "Инстаграм".

Ольга Бузова не стала отрицать, что серьезная травма руки требует длительного восстановления и пообещала обеспокоенным фанатам, что продолжит лечение сразу после завершения съемок проекта "X-Factor. Беларусь".

Напомним, руку Ольга Бузова травмировала во время выступления на программе "Ледниковый период". Сначала у нее было обычное растяжение, но боль все не проходила. В итоге рука атрофировалась, и ей пришлось наклеивать тейпы.

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Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 26 ноября 2021, 15:32 Источник: "Инстаграм" • Требует проверки
ФОТОРЕПОРТАЖ

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комментарии

Ответить:

Гость902636
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А зря бузова убежала из клиники ,отравление организма алкоголем требует продолжительного лечения ,тем более прерывать нельзя,но тут решают кукловоды, им нужно чтобы бузова была за столом в жюри ,особенно В Манукяну ,он же должен оправдать огромную сумму , от <цензура> фактора ,тем более уже спецы из команды готовы выложить накрученные голоса за участников от безголосой бузовой В Манукян заинтересован конкурсом <цензура> фактор ,ведь он какой день рекламирует,восторгается лживым успехом бездаря бузовой ,которая ничего не сделала на шоу
..
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Интересно зачем бузовой лететь на <цензура> фактор ,просто присутствовать ведь она для своих отобранных участников ничего не сделала,тем более как наставница ,их наставником был Соседов,а она только с помощью своей лживой команды КАК ВСЕГДА накручивает голоса своим участникам,чтобы потом разыграть радость ЯКОБЫ победительности НУ КАК БЫЛО на ледниковом ,держалась до финала лживыми накрученными голосами ,но скорее это кому то надо ,из думы В Манукяну ,он от этого ещё до начало шоу <цензура> фактор получил немалую сумму ,а сейчас опять что то ещё ждет ,,устроил бездаря наставницей ведь это явная глупость
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