Травма серьезная: врачи отказались от Бузовой после известий о возможных осложнениях

Недавно поющая ведущая Ольга Бузова своем микроблоге рассказала, что вынуждена лечь в больницу из-за беспокоящей ее травмированной руки. Звезда даже на некоторое время пропала с радаров поклонников.
Теперь же ей стало немного легче, и 35-летняя Бузова решила не завершать лечение. Она выписывается ради съемок "X-Factor. Беларусь".
Врачи уговаривали Бузову остаться, ведь травма руки довольно серьезная, и могут начаться осложнения. Но певица все же уговорила медиков отказаться от нее и подписала необходимые документы на досрочную выписку.
"Я завтра лечу в Минск, и должна быть рядом во время прямого эфира со своей командой", – сообщила Бузова в "Инстаграм".
Ольга Бузова не стала отрицать, что серьезная травма руки требует длительного восстановления и пообещала обеспокоенным фанатам, что продолжит лечение сразу после завершения съемок проекта "X-Factor. Беларусь".
Напомним, руку Ольга Бузова травмировала во время выступления на программе "Ледниковый период". Сначала у нее было обычное растяжение, но боль все не проходила. В итоге рука атрофировалась, и ей пришлось наклеивать тейпы.