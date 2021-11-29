"Реально испугалась": Бородина пришла в ужас от поступка Милохина

На популярном шоу Первого канала ведущей "Дома-2" уже не раз пришлось пережить волнительные моменты: сложные поддержки, критику судей, опасное падение. Теперь этот список пополнился еще и жутким розыгрышем со стороны коллег. Как все произошло, Ксения Бородина показала на видео в своем инстаграм-аккаунте.
Пока Бородина была увлечена своим смартфоном, сзади к ней подкрался Даня Милохин, которому предварительно помогли облачиться в страшную маску неведомого существа. Обернувшись, Ксения пришла в настоящий ужас: вскочила, начала кричать и даже позволила себе выразиться нецензурно.
Впрочем, телеведущая сразу извинилась перед подписчиками за брань и объяснила это тем, что испытала сильное эмоциональное потрясение. В какой-то момент Бородина приняла Милохина за настоящую собаку.
"Я реально испугалась," – призналась брюнетка.
Стоит отметить, что все остальные участники проекта при этом весело и громко смеялись. Ведущая "Дома-2" призналась, что этим поступком Даня Милохин за все ей отомстил.
Фолловеры Бородиной нашли видео забавным, но отметили, что на месте телеведущей могли бы еще и "врезать" шутнику. Фанаты даже предположили, что от такого розыгрыша женщина легко могла бы поседеть.
Ранее "Дни.ру" писали о том, что другая участница "Ледникового периода" – Агата Муцениеце разоблачила оказавшуюся в аутсайдерах Ксению Бородину.