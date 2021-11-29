Пострадавшая Бородина взвыла из-за мошенников: Твари!

Ксения Бородина сообщила, что ее бабушка стала жертвой телефонных аферистов.

Жулики пытались обмануть 84-летнюю женщину. Из-за этого у пенсионерки стало плохо с сердцем. Телеведущая поведала в "Сторис" своего микроблога, что Галине Ивановне позвонили мошенники и заявили, что ее дочь Инна якобы пострадал в аварии.

Бабушка Ксении Бородиной тут же связалась с наследницей и спросила, что с ней произошло. Оказалось, что преступники сказали женщине, что ее дочь вся в крови и просили прислать деньги. Теледива отметила, что бабушка позвонила в слезах.

Знаменитость призналась, что очень зла на мошенников, из-за которых ее бабушка так переживала. "Твари!", – назвала этих подлых людей Ксения Бородина, добавив, что не понимает, как их носит земля. Звезда жутко возмущена. К счастью, пенсионерка не успела перевести преступникам деньги.

Ксения Бородина призналась, не понимает, какие меры предпринять против телефонных аферистов. По ее словам, случившееся – "это просто ад". Теледива добавила, что, к сожалению, отключить домашний телефон у бабушки нельзя, поскольку престарелая женщина привыкла звонить в основном только по нему.