Вынужденный носить парик Малахов разочаровал россиян: Дружба не имеет ценности

Внешний вид Андрея Малахова в последнее время вызывает много вопросов у публики. Все дело в том, что ведущий сильно изменился.

Что именно произошло – никто толком и не понимает, так как сам журналист отказывается давать какие-либо комментарии. При этом в Сети все чаще обсуждают тот факт, что знаменитость якобы носит парик. На эту тему высказываются как поклонники, так и разного рода эксперты. Также ходят слухи, что ведущий "Прямого эфира" якобы сделал пластические операции и сильно поправился.

Обсуждают телезрители и то, что все изменения могли произойти из-за некоторых неприятностей со здоровьем звезды. В соцсетях можно найти невероятное количество версий происходящего, но никаких официальных данных нет. Публика просто верит в то, что с Андреем Малаховым все в порядке.

Однако есть и другой аспект, который крайне беспокоит пользователей Сети. Они не могут понять, почему журналист, который ранее славился как близкий друг многих отечественных звезд, стал все чаще "подставлять" своих приятелей ради рейтингов программы. Сперва скандал случился с Наташей Королевой. Тогда он якобы ей лично пообещал не раскручивать семейную драму на всю страну, а позднее сделал это.

Недавно поведением Андрея Малахова оказалась недовольна и Маша Распутина. Журналист якобы не позвонил ей, когда ее дочь пришла на его шоу. Рустам Солнцев прокомментировал ситуацию. Он указал, что вокруг знаменитости всегда были скандалы. По его мнению, во имя блага программы ведущий готов на все. "Дружба эта не имеет ценности", – высказался шоумен.

