"Удар ниже пояса": цветущая Подольская испортила настроение стареющей Орбакайте

На днях звезды российского шоу-бизнеса собрались на банкете, приуроченном к церемонии вручения премии журнала "Ок". Кристина Орбакайте появилась на вечере с мужем Михаилом Земцовым и подросшей дочерью Клавдией.
Сначала дочь Аллы Пугачевой встретила на банкете режиссера Федора Бондарчука и решила попробовать устроить судьбу собственной дочери. Артистка попыталась уговорить кинематографиста снять вторую часть фильма "Чучело", предложив свою наследницу на главную роль. Именно в этом фильме когда-то "выстрелила" сама Кристина. Однако Бондарчук, судя по всему, не пришел в восторг от такого заманчивого предложения и быстро испарился из поля зрения певицы.
По наблюдению очевидцев, этот эпизод уже негативно сказался на настроении звезды, но еще больше оно испортилось после того, как Кристина Орбакайте увидела Владимира Преснякова, появившегося на вечере с Натальей Подольской.
"Это был удар ниже пояса," – описывает реакцию артистки "ЭГ".
Заметив цветущую супругу своего бывшего, 50-летняя дочь Примадонны словно еще больше постарела и отвернулась. Кажется, для нее вечер был испорчен до конца.
Ранее "Дни.ру" писали о том, что стареющая Кристина Орбакайте превращается в копию Аллы Пугачевой.