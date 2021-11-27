Домик у моря, пенсия 20 тысяч и подработка Дедом Морозом: что стало с отцом Кристины Орбакайте

Первый муж Примадонны часто бывает на родине вместе с любимой женой и души не чает во внуках от Кристины Орбакайте

Литовец Миколас Орбакас встретил будущую звезду российской эстрады Аллу Пугачеву во время учебы в эстрадно-цирковом училище. Возлюбленные поженились в 1969 году – тогда Алле Борисовне было всего 20 лет. А через пару лет у супругов родилась дочь Кристина. Однако едва наследнице успело исполниться два года, отношения между Орбакасом и Пугачевой разладились. В 1973 году, спустя четыре года брака, пара развелась.

Миколас Зенонович откровенно признавал, что сам виноват в развале семьи. По словам мужчины, он не успел насладиться свободой и был не готов к браку. Кроме того, они с Аллой Борисовной, как утверждал ее экс-супруг, были совершенно разными людьми. Несмотря на разрыв, бывшим возлюбленным удалось сохранить дружеские отношения. На какое-то время Примадонна прервала общение с экс-супругом, но вскоре сама позвонила ему и предложила взять дочку на прогулку.

Второй раз Орбакас женился только спустя 10 лет после развода с Пугачевой. С новой избранницей мужчина познакомился на детском утреннике, где исполнял роль Деда Мороза. За новогодние каникулы Миколас Зенонович успел проникнуться симпатией к своей коллеге – Снегурочке по имени Марина. Вскоре пара поженилась, а в 1985 году у супругов родился сын Фабиан.

Сейчас первому мужу Примадонны 76 лет. Мужчина по-прежнему счастлив со второй женой, которая не раз предотвращала ссоры в семье благодаря мягкому характеру и сдержанности. Несмотря на то, что супруги давно достигли пенсионного возраста, иногда они все же вспоминают молодость и подрабатывают на новогодних корпоративах. По словам Орбакаса, с деньгами очень хорошо помогает прославленная дочь Кристина – пенсия мужчины составляет около 20 тысяч рублей в месяц.

Каждую зиму Миколас Зенонович живет в Москве вместе со своей женой. А как только наступает весна, супруги уезжают на родину мужчины в Литву – в Паланге у Орбакаса есть домик у моря, доставшийся по наследству от родителей. Первому супругу Примадонны удалось сохранить теплые отношения с дочерью, которая никогда не отпускает родителя без подарка. Кроме того, Миколас Зенонович обожает проводить время с внуками и не перестает восхищаться талантливой 9-летней внучкой Клавой.

В апреле прошлого года Орбакас планировал собрать всех родных на своем юбилее. Однако из-за закрытых границ они с супругой не смогли вернуться в Москву. Зато в этом году мужчина побывал на дне рождения дочери Кристины Орбакайте, которая отпраздновала 50-летие.