Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Королевская семья Британии

Топ новостей недели

Схватился за сердце: Басков рухнул вместе с декорациями на глазах у зрителей
"Пир во время чумы": Знаменитости на балу в шикарном отеле взбесили россиян
Кому положена автоматическая прибавка к пенсии с 1 декабря 2021 года
"Психические склонности": облизавшего гениталии Панина вывели на чистую воду
партнеры
Суббота
27 ноября
Лента новостей
06:27
Домик у моря, пенсия 20 тысяч и подработка Дедом Морозом: что стало с отцом Кристины Орбакайте
04:57
Раздевшаяся Дайнеко шокировала народ: Самое лучшее
02:47
Филиппов день: традиции и приметы 27 ноября
00:34
Это не принц! Миддлтон показала, кто главный во дворце
22:13
В Госдуме обвинили Украину в распространении фейковых новостей
21:44
Екатерина Андреева взорвалась из-за наглой лжи о своем возрасте
21:37
Потеряла мужа после аварии в Чернобыле, уехала из страны: как живет звезда фильма "В бой идут одни старики"
21:18
В Белоруссии рассказали о наращивании войск Польши и Литвы на границе
21:10
Облысел и похудел: поклонники не узнали Садальского после травли
20:33
"Бедный": истосковавшаяся по мужской ласке Волочкова опять приютила разведенца с алиментами
20:18
"Дико приятно!": Ублаженный дружком Лазарев перестал скрывать любовь
20:14
Эксперт Ковтун о вероятной встречи Путина и Байдена: в США считают, что разговаривать не о чем
20:10
Пьяный автомобилист снес столб в Кемерово
19:54
"Что с ногами?": вид заговорившей о смерти Тодоренко напугал россиян
19:33
Озабоченный Гоген Солнцев рассекретил подробности о рождении своего ребенка
19:31
Переживший потерю Аверин десять лет не выходит на связь с коллегой по "Глухарю"
19:16
Политолог Суздальцев уличил Зеленского в попытке поднять свой рейтинг: Политика нищих
18:58
"Беда": Джигурда выдал Ефремова после сражения с зэками
18:47
В Апрелевке выловили мигранта с героином
18:44
"Не хочет делать шаг": Салтыков вспомнил об обиженной дочери
18:41
Кухня в 55 квадратов и люстры как в театре: Как живет Гузеева в особняке за 60 миллионов рублей
18:36
Невыносимое занудство и контроль: почему браки Екатерины Климовой с треском провалились
18:19
Бездарная и пошлая какашка: Распутина прошлась катком по Власовой
18:16
Потерял сестру, близкого друга и надежду найти свою любовь: как живет Рыжий из "Иванушек" Григорьев-Апполонов
18:15
Развод Пугачевой и Галкина? Новый поворот в скандале
18:05
"Вакцину насильно": Васильева требует мщения непривитым
17:49
"Мужественный поступок": Россияне грудью встали на защиту оплеванной антиваксерки Шукшиной
17:37
В подмосковном Волоколамске поймали подозреваемых в убийстве пенсионеров
17:26
"Киру сломало": Зарубина объявила об "уничтожении" дочери Малинина
17:24
"Ты к моему мужику прыгнула!": бывшая жена Солнцева набросилась на беременную дочь
17:22
"Не обнажаться": возлюбленная Харламова установила три строгих правила
17:15
"Перед кем хвастаетесь": Тарасов раскошелился на "тачку" для месячного сына
17:14
В Германии санкции против России назвали ценой за Крым и Донбасс
16:55
"Врачи виноваты": Актриса Семина проговорилась о причине смерти Руслановой
16:52
Названа самая сексуальная россиянка 2021 года
16:49
В Подмосковье бывший уголовник в пьяном угаре изнасиловал экс-возлюбленную
16:43
"Не выжил": Сенчукова появилась перед публикой без онкобольного Рыбина
16:21
"Это уже болезнь": Изуродованная пластикой Борисова взмолилась о поддержке
16:13
Алтайского депутата подозревают в растлении несовершеннолетней
16:10
Срочно: Градского госпитализировали с признаками инсульта
16:04
Прильнувшую задом к деду мать Королевой огорчили плотские утехи
15:55
Известный певец разнес "голубков" Киркорова и Баскова в пух и прах: До нафталина противно
15:54
"Я очень по тебе скучаю": Аверин из "Склифосовского" в особый день сделал признание
15:32
Травма серьезная: врачи отказались от Бузовой после известий о возможных осложнениях
15:24
Раскрыто последнее желание Руслановой перед смертью
15:14
Зеленскому сообщили о готовящемся на Украине госперевороте
15:13
Появившаяся на публике Миддлтон произвела фурор: Показала подлинную страсть
15:02
"Дни.ру" раздают подарки: билеты на концерт “Майкл Джексон и Уитни Хьюстон шоу”
14:56
"Одновременно с 20-ю встречается": Новая любовница Тимати раскрыла правду
14:50
"Ты проститутка!": беременная жена Солнцева стала жертвой нападения
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Антипрививочницу Шукшину жестко наказали за вранье: Нарушала нормы сообщества
"Милая, светлая девочка": россияне пришли в восторг от вида разинувшей рот Цымбалюк-Романовской
"Мужественный поступок": Россияне грудью встали на защиту оплеванной антиваксерки Шукшиной
"Похожа на дурочку с переулочка!": 44-летняя Жасмин показала свой новый нос
Вероятность конфликта: Прилучного и Муцениеце рассадили по разным углам
"Вакцину насильно": Васильева требует мщения непривитым
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
Домик у моря, пенсия 20 тысяч и подработка Дедом Морозом: что стало с отцом Кристины Орбакайте

Домик у моря, пенсия 20 тысяч и подработка Дедом Морозом: что стало с отцом Кристины Орбакайте

Первый муж Примадонны часто бывает на родине вместе с любимой женой и души не чает во внуках от Кристины Орбакайте
прочитано 123 раза

Литовец Миколас Орбакас встретил будущую звезду российской эстрады Аллу Пугачеву во время учебы в эстрадно-цирковом училище. Возлюбленные поженились в 1969 году – тогда Алле Борисовне было всего 20 лет. А через пару лет у супругов родилась дочь Кристина. Однако едва наследнице успело исполниться два года, отношения между Орбакасом и Пугачевой разладились. В 1973 году, спустя четыре года брака, пара развелась.

ПО ТЕМЕ

"Игра на грани фола в отношениях": вскрылась причина развода Пугачевой

Флирт Киркорова с Пугачевой и странный торт: яркие конфузы на юбилее Орбакайте

 Кристина Эдмундовна Орбакайте

Кристина Эдмундовна Орбакайте певица, актриса

Миколас Зенонович откровенно признавал, что сам виноват в развале семьи. По словам мужчины, он не успел насладиться свободой и был не готов к браку. Кроме того, они с Аллой Борисовной, как утверждал ее экс-супруг, были совершенно разными людьми. Несмотря на разрыв, бывшим возлюбленным удалось сохранить дружеские отношения. На какое-то время Примадонна прервала общение с экс-супругом, но вскоре сама позвонила ему и предложила взять дочку на прогулку.

Второй раз Орбакас женился только спустя 10 лет после развода с Пугачевой. С новой избранницей мужчина познакомился на детском утреннике, где исполнял роль Деда Мороза. За новогодние каникулы Миколас Зенонович успел проникнуться симпатией к своей коллеге – Снегурочке по имени Марина. Вскоре пара поженилась, а в 1985 году у супругов родился сын Фабиан.

Сейчас первому мужу Примадонны 76 лет. Мужчина по-прежнему счастлив со второй женой, которая не раз предотвращала ссоры в семье благодаря мягкому характеру и сдержанности. Несмотря на то, что супруги давно достигли пенсионного возраста, иногда они все же вспоминают молодость и подрабатывают на новогодних корпоративах. По словам Орбакаса, с деньгами очень хорошо помогает прославленная дочь Кристина – пенсия мужчины составляет около 20 тысяч рублей в месяц.

Каждую зиму Миколас Зенонович живет в Москве вместе со своей женой. А как только наступает весна, супруги уезжают на родину мужчины в Литву – в Паланге у Орбакаса есть домик у моря, доставшийся по наследству от родителей. Первому супругу Примадонны удалось сохранить теплые отношения с дочерью, которая никогда не отпускает родителя без подарка. Кроме того, Миколас Зенонович обожает проводить время с внуками и не перестает восхищаться талантливой 9-летней внучкой Клавой.

В апреле прошлого года Орбакас планировал собрать всех родных на своем юбилее. Однако из-за закрытых границ они с супругой не смогли вернуться в Москву. Зато в этом году мужчина побывал на дне рождения дочери Кристины Орбакайте, которая отпраздновала 50-летие.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
27 ноября 2021, 06:27 Источник: Экспресс газета ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Смелые наряды молодящейся Пугачевой

комментарии

Ответить:

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Мужественный поступок": Россияне грудью встали на защиту оплеванной антиваксерки Шукшиной

Артистке сильно досталось

Шоу-бизнес

"Вакцину насильно": Васильева требует мщения непривитым

Звезда в бешенстве
Шоу-бизнес

Известный певец разнес "голубков" Киркорова и Баскова в пух и прах: До нафталина противно

Певцов потребовали изгнать со сцены
Шоу-бизнес

Прильнувшую задом к деду мать Королевой огорчили плотские утехи

Мама Люда жжет

Гороскоп

Астролог назвала самые удачные дни 2022 года
Названы благоприятные дни для шопинга в 2022 году
Гороскоп на неделю с 22 по 28 ноября 2021 года
Магниты для неудач: названы имена, которые приносят своим владельцам одни беды

Здоровье

Страны ЕС откроют границы для вакцинированных препаратами из других государств
Обнаружен самый опасный штамм коронавируса
В России выявили 33 796 новых случаев ковида за сутки
Голикова: Россию ждет новый подъем заболеваемости COVID-19

Спорт

Милохин и Медведева не удержались от страстного поцелуя в губы на глазах у всех
"Просто шик": Загитова оголила роскошные ноги
После развода Малафеева с женой объявлено о рождении ребенка
Очарованная Медведева призналась Милохину в любви: Пупсик и кроха

Регионы

Под Челябинском посетителя ресторана встретила большая крыса
На борту летевшего из Петербурга самолета родила пассажирка
В Ленобласти мужчина с ножом ограбил аптеку
Ковид-диссиденты попытались штурмом взять заксобрание Челябинска
© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+