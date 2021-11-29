"Обалдеть": подросший сын Боярской шокировал народ

Взрослая дочь Михаила Боярская крайне редко показывает публике своих отпрысков, оберегая их от излишнего внимания. Однако в честь Дня матери, который в России отмечали накануне, муж Елизаветы Боярской решил отступить от этого правила и опубликовал в своем инстаграм-аккаунте совместный снимок актрисы с их старшим сыном Андреем.
На фото счастливая мать стоит с наследником на каком-то праздничном мероприятии, держит в руках воздушный шар и улыбается в камеру. Подписчики принялись бурно обсуждать увиденное. Некоторые оказались шокированы тем, как быстро вырос первенец Боярской и Матвеева.
Фолловеры написали:
"Обалдеть как малой вырос!!)))" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.), "Мамина гордость", "А глаза то мамины! И улыбка..."
Напомним, старшему сыну артистов уже 9 лет. Внешне мальчик вполне соответствует своему возрасту и кажется крепким и симпатичным парнем. Удивление публики можно объяснить лишь тем, что поклонникам слишком редко удается лицезреть детей знаменитостей. У Андрея есть и младший брат Григорий, которому нет еще и трех лет – его Елизавета Боярская пока и вовсе не представляла публике.
Помимо поздравления любимой супруги, Максим Матвеев не забыл порадовать в День матери и собственную маму. Актер преподнес ей сюрприз в виде большого букета цветов, чем растрогал не только родительницу, но и всех пользователей.
Ранее "Дни.ру" рассказывали о том, что Максим Матвеев пожаловался на Елизавету Боярскую.