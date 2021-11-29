"Очень больно": Любовница Виторгана разревелась после слов о разрыве

Поклонники искренне переживают за союз Нино Нинидзе и Максима Виторгана, и мечтают об их свадьбе. Еще недавно в Сети ходили слухи, будто бы между любовными партнерами пробежала черная кошка.
Однако слова о разрыве звездной четы все же не подтвердились. Пока Максим Виторган и Нино Нинидзе официально остаются парой. Тем не менее пассия артиста проливает слезы — умер важный для нее человек.
Нино Нинидзе с горечью восприняла известие о смерти Александра Градского. Актриса с огромным уважением и почетом относилась к музыканту. С глазу на глаз они виделись, когда девушка еще не состояла в отношениях Максимом Виторганом. Встреча произошла на проекте "Голос", где блондинка выступала на сцене.
Когда умер Александр Градский, артистка не смогла сдержать бушующих чувств. В тот день она ехала в такси, и водитель включил послушать композицию из фильма "Романс о влюбленных", которую пел ныне усопший маэстро.
Нино Нинидзе разревелась и сняла себя на камеру, чтобы выразить боль утраты. "Это очень больно... Отвалился большой кусок..." — поделилась эмоциями любовница Максима Виторгана. Опыт общения с опытным наставником запал блондинке в душу, ведь Александр Градский отзывался о ней добрыми, приятными словами.