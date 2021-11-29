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"Очень больно": Любовница Виторгана разревелась после слов о разрыве

"Очень больно": Любовница Виторгана разревелась после слов о разрыве

Актрису Нино Нинидзе сразила невосполнимая утрата. Избранница Максима Виторгана в печали.
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Поклонники искренне переживают за союз Нино Нинидзе и Максима Виторгана, и мечтают об их свадьбе. Еще недавно в Сети ходили слухи, будто бы между любовными партнерами пробежала черная кошка.

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 Максим Эммануилович Виторган

Максим Эммануилович Виторган Актер

Однако слова о разрыве звездной четы все же не подтвердились. Пока Максим Виторган и Нино Нинидзе официально остаются парой. Тем не менее пассия артиста проливает слезы — умер важный для нее человек.

Нино Нинидзе с горечью восприняла известие о смерти Александра Градского. Актриса с огромным уважением и почетом относилась к музыканту. С глазу на глаз они виделись, когда девушка еще не состояла в отношениях Максимом Виторганом. Встреча произошла на проекте "Голос", где блондинка выступала на сцене.

Когда умер Александр Градский, артистка не смогла сдержать бушующих чувств. В тот день она ехала в такси, и водитель включил послушать композицию из фильма "Романс о влюбленных", которую пел ныне усопший маэстро.

Нино Нинидзе разревелась и сняла себя на камеру, чтобы выразить боль утраты. "Это очень больно... Отвалился большой кусок..." — поделилась эмоциями любовница Максима Виторгана. Опыт общения с опытным наставником запал блондинке в душу, ведь Александр Градский отзывался о ней добрыми, приятными словами.


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Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 29 ноября 2021, 15:45 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
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