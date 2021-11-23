На фоне слухов о разрыве с Виторганом слова Нинидзе встревожили народ

Отношения Максима Виторгана и Нино Нинидзе находятся под пристальным вниманием публики.

Актеры счастливы вместе уже около двух лет. Многие люди питают к паре искреннюю симпатию и считают, что они очень подходят друг другу. Вероятно, именно по этой причине поклонники очень тревожатся, услышав, что Максим и Нино где-то появились по отдельности. Такие ситуации то и дело рождают слухи о разрыве между влюбленными, которые, к счастью, так и не находят подтверждения.

Недавно Максим Виторган отправился на день рождения сына и воссоединился на празднике с Ксенией Собчак, при этом Нино Нинидзе на вечере замечена не была, и это дало новый повод для волнений фанатов.

Теперь же возлюбленная Виторгана опубликовала в своем инстаграм-аккаунте видео, в котором она поет очень печальную песню. Среди прочего там есть слова о том, что влюбленным больше не по пути.

Некоторые люди с тревогой восприняли эти слова, спроецировав их на личную жизнь актрисы. Впрочем, другие все же поняли, что это всего лишь творчество, к тому же, с помощью песни Нино Нинидзе рассказала о будущем концерте ее автора – Аделины Моисеевой, на котором появится и сама актриса. Фолловеры отметили, что женщина великолепно поет. Многие даже удивились тому, каким сильным голосом обладает избранница Виторгана.

Ранее "Дни.ру" писали о том, как Нино Нинидзе в исступлении вцепилась в шею Максима Виторгана.