"Боль во всех суставах": Нинидзе рассказала о страшных муках

Нино Нинидзе поделилась с поклонниками сокровенным.

Артистка активно ведет свой блог, где рассказывает подписчикам о личном. Недавно Нино рассказала о своей болезни, которая мучает ее с 2015 года. После рождения сына ситуация ухудшилась, Нинидзе страшно мучилась от постоянной боли, которую провоцировало аутоиммунное заболевание. "Боль во всех мелких суставах, которая с утра сковывает любое движение", – написала девушка.

Как сообщает "ЭГ", до недавнего времени Нино не рассказывала о своем недуге, и вот решила поделиться с подписчиками своего блога. Также артистка рассказала про лечение плазмой, которое помогло ей избавиться от боли и не стать зависимой от сильнодействующих медикаментов.

Ранее в Сети появились слухи, что Нино Нинидзе и Максим Виторган расстались. Многие являются поклонниками звездной пары и были крайне расстроены. Однако слухи не подтвердились, артисты лишь вышли в свет не вместе. На фоне слухов артистка выложила видео, в котором исполняет лирическую песню о расставании. Поклонники связали эти события и сделали поспешные выводы. Но это оказалось лишь творчеством, не имеющим связи с реальными проблемами. Исполнение песни поклонникам очень понравилось, многие отметили, что у Нинидзе очень сильный голос.