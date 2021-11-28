Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Королевская семья Британии

Топ новостей недели

Схватился за сердце: Басков рухнул вместе с декорациями на глазах у зрителей
"Пир во время чумы": Знаменитости на балу в шикарном отеле взбесили россиян
Кому положена автоматическая прибавка к пенсии с 1 декабря 2021 года
"Психические склонности": облизавшего гениталии Панина вывели на чистую воду
партнеры
Воскресенье
28 ноября
Лента новостей
22:16
Собчак пожалела оплеванного Билана: Понять и простить
20:03
"Пришлось ругаться по договору": Вскрылась наглая ложь Пынзарь из "ДОМа-2"
18:27
Что сказал Градский на смертном одре
18:02
"Боль во всех суставах": Нинидзе рассказала о страшных муках
17:55
Показавшая Табакова с маленькой дочерью Зудина всполошила россиян
17:37
Близкие рвут на куски наследство не успевшей остыть Руслановой
17:23
В США стремятся оправдать провалы Зеленского – посол Антонов
16:50
"Как ты мог?!": рыдающий Агутин обратился к покойному Градскому
16:36
Названы дата и место прощания с Градским
15:10
Галкин застукал пропавшую Пугачеву с чужим мужчиной: Офигительно выглядишь!
14:50
Зеленского возмутили слова Гордона о втором президентском сроке: Позорище
14:44
Воля сделал Утяшевой приятно на глазах миллионов россиян
14:17
В США назвали блефом отправку российских военных к границе с Украиной
13:56
"Никто не поехал": Знаменитости бросили обгоревшую Хлебникову в беде
13:46
"Бздынь – и все": Градский мечтал о быстрой смерти
13:24
Трагедия и беда: врачи оказались бессильны перед дочерью Волочковой
13:05
"Я этим горжусь": Бузова рассказала о лишении девственности
12:57
"Из бабушкиного сундука": Нелепо вырядившаяся Пугачева рассмешила народ
12:31
Стало известно о страшной зависимости у зачастившей в онкоцентр Карпович
12:24
"Это неправда!": известная актриса врезала Гузеевой за подлое вранье
11:54
"У каждого своя правда": Галкин шокировал признанием в разжигании скандала с Долиной
11:43
Зеленский высказался об идее запретить россиянам въезд на Украину
11:42
Минеты и омлеты не прошли даром: молодую вдову подняли на смех после смерти Градского
11:38
"Реально больно": Цыганова раздавлена смертью Градского
11:35
Рассказавшая о бурных оргазмах Лолита показала истерзанное "любовником" тело
11:14
Первый канал сделал заявление о финале "Голоса" после смерти Градского
11:10
Умер Градский: что будет с "Голосом" после скоропостижного ухода наставника
11:05
"Жила с ним по дурости": Вертинская сожалеет об отношениях с Градским
11:01
Кому и на сколько увеличат пенсии с 1 декабря
10:52
"Колбасит сильно": Билана застали в странном состоянии
10:46
Опалились веки: раскрыты страшные детали произошедшего в пожаре с Хлебниковой
10:46
"Огребла": Градский перед смертью отчитал Чурикову
09:58
Квартир на сотни миллионов: родные делят шикарное наследство Градского
08:07
Начало Рождественского поста: что нельзя делать 28 ноября
07:21
Большое горе: умер Александр Градский
05:57
"Ревную!": Семенович показала зверя в постели
04:14
Парящая в воздухе Волочкова вспомнила свой позор: Это не под собственную елочку пописать
02:10
Кто глубже? В "Доме-2" устроили конкурс по заглатыванию банана
00:00
К чему снятся горы
22:08
В Центре имени Гамалеи назвали сроки появления в России омикрон-штамма коронавируса
20:09
Стали известны расходы россиян на первоначальный взнос по ипотеке
18:39
Не хотят даже бесплатно: народ отказался идти на концерт Волочковой
18:04
Это не онкология: шокирующие подробности смерти дочери Льва Новоженова
18:04
Потребовалась операция: подробности состояния оказавшегося в реанимации Рудинштейна
17:23
"Лучше голодной останусь": Друзей Заворотнюк умоляют дать в долг на ее лечение
17:22
Обгоревшая Хлебникова пришла в себя
16:00
"Нужны строгие меры": врач Соловьев призвал запастись респираторами из-за нового штамма COVID-19
15:53
"Мне неприятно это знать": Ургант резко изменился в лице после слов Галкина
14:44
Жена встала грудью за Малинина из-за подлой клеветы
14:34
"Обидно становится": Оболгавшую покойника Гузееву не могут найти даже близкие
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Жена встала грудью за Малинина из-за подлой клеветы
Квартир на сотни миллионов: родные делят шикарное наследство Градского
"Дико приятно!": Ублаженный дружком Лазарев перестал скрывать любовь
Большое горе: умер Александр Градский
Минеты и омлеты не прошли даром: молодую вдову подняли на смех после смерти Градского
Екатерина Андреева взорвалась из-за наглой лжи о своем возрасте
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
Собчак пожалела оплеванного Билана: Понять и простить

Собчак пожалела оплеванного Билана: Понять и простить

Дима Билан угодил в громкий скандал после своего выступления в Казахстане. Из-за странного поведения на него обрушился шквал негатива от пользователей Сети. Ксения Собчак вступилась за певца.
прочитано 231 раз

Телеведущая посоветовала россиянам с холодным умом оценить произошедшее. Она отметила, что ей грустно от того, что случилось. По словам, очевидно, что Дима Билан очень сильно устал.

ПО ТЕМЕ

"Колбасит сильно": Билана застали в странном состоянии

 Дима Билан

Дима Билан певец, актер

 Ксения Анатольевна Собчак

Ксения Анатольевна Собчак теле- и радиоведущая, блогер, политик

Ксения Собчак призвала публику по-человечески понять и посочувствовать звезде. Она назвала Диму Билана очень талантливым артистом, добавив, что трудно быть машиной полные сутки.

Ранее в Сети было обнародовано выступление певца на свадьбе. В ролике видно, что Дима Билан находится в странном состоянии: он нетвердо стоит на ногах и еле-еле попадает в ноты.

Исполнитель объяснил, что перед концертом не спал трое суток, потому что у него много работы. Также он напомнил, что далеко не мальчик: исполнителю скоро стукнет 40 лет. Отметим, что Дима Билан не впервые появляется на публике в странном состоянии.

Напомним, два года назад подобный инцидент произошел на его выступлении в Самаре в честь Дня города. Жители потребовали извинений за испорченный концерт. В качестве компенсации Дима Билан пожертвовал семь миллионов рублей для местной детской клиники и Студии инклюзивного творчества.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Дима Билан. Фото: Anatoly Lomokhov/globallookpress.com
Автор: 28 ноября 2021, 22:16 Источник: Телеграм-канал "Кровавая барыня" • Требует проверки
ФОТОРЕПОРТАЖ

Побелевшего Билана сняли на премии "GQ Мужчины года"

комментарии

Ответить:

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Квартир на сотни миллионов: родные делят шикарное наследство Градского

Артист был сказочно богат.
Шоу-бизнес

Стало известно о страшной зависимости у зачастившей в онкоцентр Карпович

Поклонники обеспокоены
Шоу-бизнес

Первый канал сделал заявление о финале "Голоса" после смерти Градского

Что будет с шоу
Шоу-бизнес

"У каждого своя правда": Галкин шокировал признанием в разжигании скандала с Долиной

Поклонники удивлены

Гороскоп

Астролог назвала самые удачные дни 2022 года
Названы благоприятные дни для шопинга в 2022 году
Гороскоп на неделю с 22 по 28 ноября 2021 года
Магниты для неудач: названы имена, которые приносят своим владельцам одни беды

Здоровье

В Центре имени Гамалеи назвали сроки появления в России омикрон-штамма коронавируса
"Нужны строгие меры": врач Соловьев призвал запастись респираторами из-за нового штамма COVID-19
В России вновь выявили почти 34 тысячи новых заражений COVID-19
Россия закрывает границы из-за смертоносного штамма коронавируса из ЮАР

Спорт

Милохин и Медведева не удержались от страстного поцелуя в губы на глазах у всех
"Просто шик": Загитова оголила роскошные ноги
После развода Малафеева с женой объявлено о рождении ребенка
Очарованная Медведева призналась Милохину в любви: Пупсик и кроха

Регионы

Под Челябинском посетителя ресторана встретила большая крыса
На борту летевшего из Петербурга самолета родила пассажирка
В Ленобласти мужчина с ножом ограбил аптеку
Ковид-диссиденты попытались штурмом взять заксобрание Челябинска
© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+