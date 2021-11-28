Собчак пожалела оплеванного Билана: Понять и простить

Телеведущая посоветовала россиянам с холодным умом оценить произошедшее. Она отметила, что ей грустно от того, что случилось. По словам, очевидно, что Дима Билан очень сильно устал.
Ксения Собчак призвала публику по-человечески понять и посочувствовать звезде. Она назвала Диму Билана очень талантливым артистом, добавив, что трудно быть машиной полные сутки.
Ранее в Сети было обнародовано выступление певца на свадьбе. В ролике видно, что Дима Билан находится в странном состоянии: он нетвердо стоит на ногах и еле-еле попадает в ноты.
Исполнитель объяснил, что перед концертом не спал трое суток, потому что у него много работы. Также он напомнил, что далеко не мальчик: исполнителю скоро стукнет 40 лет. Отметим, что Дима Билан не впервые появляется на публике в странном состоянии.
Напомним, два года назад подобный инцидент произошел на его выступлении в Самаре в честь Дня города. Жители потребовали извинений за испорченный концерт. В качестве компенсации Дима Билан пожертвовал семь миллионов рублей для местной детской клиники и Студии инклюзивного творчества.