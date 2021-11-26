Показавший малыша Билан всполошил россиян: Раньше недолюбливал

Дима Билан поделился с поклонниками интересным наблюдением.

Артист опубликовал в своем блоге фото с черным котом по кличке Соломон. Он рассказал, что раньше был не в восторге от кошек и даже недолюбливал тех, "кто носился с кошками". Дима изменил свое мнение и теперь стал "главным любителем" этих четвероногих.

Билан показал подписчикам своего малыша и похвастался печальной статистикой о бездомных кошках, а также призвал задуматься над приведенными цифрами. Поклонники стали восхищаться четвероногим другом артиста.

"Кошки умеют вкрадываться в душу", "Соломон! Красавчик!", "Дима какие хорошие новости несешь с собой! Плюс очень милое фото с любимым Соломоном", "Дима такой счастливый всегда, когда с Соломоном , душа радуется", "Такие хорошие! Два кота! И так здорово, что вы есть друг у друга (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написали комментаторы.

Недавно у Димы Билана вышел новый клип на песню "Ты не моя пара" с Мари Краймбрери. По сюжету они играют влюбленных в ссоре, которые все видео громят окружающие предметы. Артисты так органично вписались в роли, что в Сети даже стали приписывать им роман. Песня и клип тут же стали хитом и набрали миллионы просмотров и прослушиваний.