Известный певец разнес "голубков" Киркорова и Баскова в пух и прах: До нафталина противно

Филипп Киркоров и Николай Басков, кажется, вместе прошли через все. Долгие годы они дружат, а ранее их дружба была наполнена соперничеством. При этом каждый из них сумел реализоваться по-своему. Уже сейчас мало кто решает сравнивать певцов. Однако многие полагают, что их может объединять нечто большее, чем длительные теплые взаимоотношения.
В СМИ можно прочитать множество версий на тему романа исполнителей. Многие полагают, что они оба просто якобы могут быть влюблены друг в друга, и все чаще называют их "голубками" в комментариях. При этом если о романах Киркорова после Аллы Пугачевой никто ничего не знает, то Баскова же постоянно можно увидеть на мероприятиях с самыми разными женщинами.
Однако на этот раз обвинения последовали в несколько другом ключе. Виктор Салтыков заявил, что сегодня в нашей стране талантливых артистов крайне много, и стоит дать дорогу молодым, чтобы они могли реализовать свой потенциал. Музыкант хочет, чтобы у нас, "как и на западе", каждому позволили найти свою нишу.
По его словам, Филипп Киркоров и Николай Басков уже якобы надоели зрителям. "До нафталина противно", – резко высказался Салтыков. Он отметил, что не нравится ему "этот жир", который артисты якобы выставляют напоказ.